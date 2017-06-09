當年肯伊亂入泰勒絲得獎感言...前製作人爆後台連畢昂絲都哭了！

肯伊威斯特（左）當年亂入泰勒絲（右）得獎感言的脫序行動，在過了8年後仍令許多人印象深刻。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國小天后泰勒絲當年小小年紀就走紅，出道這11年來雖然迅速紅遍全球、擁有大批死忠粉絲，歷任男友更是炙手可熱的當紅炸子雞，不管事業與生活看似過得一帆風順，但其實過程中，也與不少名人鬧翻，最知名的除了從前閨密變仇人的凱蒂佩芮之外，莫過於當年曾亂入她得獎感言的肯伊威斯特莫屬了，而最近前MTV製作人范塔夫勒（Van Toffler）就出面大爆當時後臺的真正情況，令人萬萬沒想到的是，除了當事人泰勒絲與其母親在現場歇斯底里大哭外，就連無端被捲入該事件的天后畢昂絲都哭了，現場畫面簡直只能以「哭成一團」來形容。

這起事件當中，除了主角肯伊威斯特與泰勒絲（右）外，天后畢昂絲（左）也是衰被捲入當中的受害者之一。（路透社）

這段荒唐的過往發生在2009年9月13日，當時19歲的泰勒絲因為《You Belong with Me》這首歌，榮獲MTV音樂錄影帶大獎（簡稱VMA）的「最佳女歌手音樂錄影帶獎」，就在她開心準備發表得獎感言時，肯伊威斯特就突然衝上台、搶走她的麥克風，相當不禮貌地放話嗆聲：「嘿，泰勒絲，我為妳得獎感到開心，也想讓妳說完妳的得獎感言，但一直都是畢昂絲拿到最佳音樂錄影帶獎的，都是她！」這突如其來的插曲，讓泰勒絲整個面露驚恐神色，而在台下目睹肯伊脫序行為的畢昂絲，也在觀眾席上露出傻眼的表情，整個「亂入」過程至今仍令人相當難忘。

肯伊威斯特（左）衝上台打斷泰勒絲（右）的得獎感言，讓她面露尷尬神情。（路透社）

最近前MTV製作人范塔夫勒在接受《The Hollywood Reporter》訪問時，就回憶了當時台下的真正情況，大爆：「那年肯伊上台亂入後，泰勒絲其實在5分鐘後就得上台演唱，所以我就跑去查看一切是否安好，然後就看到泰勒跟她媽媽歇斯底里地大哭著。」他透露，自己當下完全不知道該說什麼來安慰對方，所以又跑去後台另一邊視察狀況，沒想到看到的是，衰遭牽扯的畢昂絲也在哭，讓他徹底傻眼，這個狀況也讓他當時完全束手無策、不知怎樣應對比較好。幸好，畢昂絲在整理情緒後，發揮了自己身為天后臨危不亂的特質，之後在自己發表得獎感言時間，大度邀請泰勒絲上台來繼續發表她被打斷的得獎感言，讓檯面上看起來稍稍恢復平靜，不過檯面下其實根本精彩萬分了，相當波濤洶湧。

除了泰勒絲（右）外，畢昂絲（左）被爆在肯伊的「亂入」事件後，回到後台也忍不住哭了出來。（路透社）