限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）被蔡凡熙霸凌勒脖子 鄧育凱閃過「人生跑馬燈」

2017/06/09 12:58

鄧育凱在《報告老師！怪怪怪怪物！》被用繩子強勒脖子，他當場眼前一黑。（群星瑞智提供）

〔記者許世穎／台北報導〕曾演出《共犯》的鄧育凱，在九把刀最新電影作品《報告老師！怪怪怪怪物！》飾演一名愛打小報告的資優生，在片場因專心融入角色，常常聊天講話不超過三個字，被工作人員笑稱是「新一代最嫩句點王」。他在片中被蔡凡熙霸凌，一場被對方用繩子強勒的戲，他親自上陣，工作人員差點就要打電話叫救護車！

蔡凡熙在《報》片飾演自大自負、愛惡作劇的最狂高中生，尺度無極限，他在電影中率領一幫屁孩小嘍嘍，一邊拿繩索強勒、一下子又拿針作勢要戳瞎資優生鄧育凱，自爆自己事後想起來都會發抖、起雞皮疙瘩，「覺得怎麼會有人可以那麼壞，壞的這麼可怕！每次演完都覺得自己要虛脫！」

鄧育凱（中）在《報告老師！怪怪怪怪物！》被蔡凡熙霸凌。（群星瑞智提供）

而一場鄧育凱被勒脖子的戲，為求情緒真實準確，他真槍實彈上演，現場氣氛激烈緊張，只見鄧育凱被勒到雙頰漲紅、雙耳充血、眼淚鼻涕狂噴，現場工作人員已經電話握在手上隨時準備打119叫救護車了。

負責拉繩子的對手演員賴浚程事後餘悸猶存，「我拉繩子拉到一半，發現他沒有在動，我快嚇死了，還好他平安沒事！」鄧育凱也表示：「當下眼前一片黑，頭超暈，人生跑馬燈已經在腦中跑過一圈了！」《報告老師！怪怪怪怪物！》7月28日在台上映。

相關影片（情節屬戲劇效果，請勿模仿，影片來源臉書，如遭移除敬請見諒）：

推薦新聞
雞排妹吞精囊 「男友」進房辦事全程錄 雞排妹吞精囊 「男友」進房辦事全程錄
2017/06/09 07:48
董座爸想援助 女星有骨氣背債養兒靠自己 董座爸想援助 女星有骨氣背債養兒靠自己
2017/06/09 07:06
豬哥亮路祭過家門免驚 民俗專家現身說法 豬哥亮路祭過家門免驚 民俗專家現身說法
2017/06/09 07:20
沒唸大學被酸 蔡瑞雪抱母痛哭 沒唸大學被酸 蔡瑞雪抱母痛哭
2017/06/09 07:06
豬哥亮追思會3度生變 豬家人逆轉奪回主場 豬哥亮追思會3度生變 豬家人逆轉奪回主場
2017/06/09 06:30
《大尾2》突在中國上映 豬哥亮照片比配角還小 《大尾2》突在中國上映 豬哥亮照片比配角還小
2017/06/09 07:42
北一女神以前長這樣 蔡瑞雪這招變臉 北一女神以前長這樣 蔡瑞雪這招變臉
2017/06/09 07:03
舊愛陳珮騏送暖 馬幼興重返8點檔 舊愛陳珮騏送暖 馬幼興重返8點檔
2017/06/09 08:13
女星閃離火速摘婚戒 前夫被爆靠看妻臉書療傷 女星閃離火速摘婚戒 前夫被爆靠看妻臉書療傷
2017/06/09 07:44
（獨家）謝金燕神隱靈堂不孝？豬家人首度鬆口6字 （獨家）謝金燕神隱靈堂不孝？豬家人首度鬆口6字
2017/06/09 12:33
結婚21年零緋聞 休傑克曼曝與大13歲妻相處秘訣 結婚21年零緋聞 休傑克曼曝與大13歲妻相處秘訣
2017/06/09 08:20
詹姆士曝離開《愛玩客》內情 預告新計畫 詹姆士曝離開《愛玩客》內情 預告新計畫
2017/06/09 09:27
楊丞琳確診A型流感 PO文拜託大家這件事... 楊丞琳確診A型流感 PO文拜託大家這件事...
2017/06/09 07:25
周玉蔻談「政媒聯誼」 心疼主播好友被質疑 周玉蔻談「政媒聯誼」 心疼主播好友被質疑
2017/06/09 07:35
他點頭同志下跪婚 大頭改造換樣貌 他點頭同志下跪婚 大頭改造換樣貌
2017/06/09 11:41
老蕭帶3愛犬開直播 與狗教官西薩相見歡 老蕭帶3愛犬開直播 與狗教官西薩相見歡
2017/06/09 07:50
（獨家）方馨肚子被搞大 民眾怕動胎氣爭讓座 （獨家）方馨肚子被搞大 民眾怕動胎氣爭讓座
2017/06/09 12:06
阿雅不讓女兒當公主 原因竟是「怕命不好」 阿雅不讓女兒當公主 原因竟是「怕命不好」
2017/06/09 12:56
不戴套硬上未成年少女 小出惠介無限期停工 不戴套硬上未成年少女 小出惠介無限期停工
2017/06/09 06:00
T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是... T.O.P戴口罩坐輪椅病容首曝光！開口第一句話是...
2017/06/09 13:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.