（影音）被蔡凡熙霸凌勒脖子 鄧育凱閃過「人生跑馬燈」

鄧育凱在《報告老師！怪怪怪怪物！》被用繩子強勒脖子，他當場眼前一黑。（群星瑞智提供）

〔記者許世穎／台北報導〕曾演出《共犯》的鄧育凱，在九把刀最新電影作品《報告老師！怪怪怪怪物！》飾演一名愛打小報告的資優生，在片場因專心融入角色，常常聊天講話不超過三個字，被工作人員笑稱是「新一代最嫩句點王」。他在片中被蔡凡熙霸凌，一場被對方用繩子強勒的戲，他親自上陣，工作人員差點就要打電話叫救護車！

蔡凡熙在《報》片飾演自大自負、愛惡作劇的最狂高中生，尺度無極限，他在電影中率領一幫屁孩小嘍嘍，一邊拿繩索強勒、一下子又拿針作勢要戳瞎資優生鄧育凱，自爆自己事後想起來都會發抖、起雞皮疙瘩，「覺得怎麼會有人可以那麼壞，壞的這麼可怕！每次演完都覺得自己要虛脫！」

鄧育凱（中）在《報告老師！怪怪怪怪物！》被蔡凡熙霸凌。（群星瑞智提供）

而一場鄧育凱被勒脖子的戲，為求情緒真實準確，他真槍實彈上演，現場氣氛激烈緊張，只見鄧育凱被勒到雙頰漲紅、雙耳充血、眼淚鼻涕狂噴，現場工作人員已經電話握在手上隨時準備打119叫救護車了。

負責拉繩子的對手演員賴浚程事後餘悸猶存，「我拉繩子拉到一半，發現他沒有在動，我快嚇死了，還好他平安沒事！」鄧育凱也表示：「當下眼前一片黑，頭超暈，人生跑馬燈已經在腦中跑過一圈了！」《報告老師！怪怪怪怪物！》7月28日在台上映。

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