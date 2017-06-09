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楊丞琳遭《紅衣2》導演嫌棄 殺青3個月仍難釋懷

2017/06/09 12:28

楊丞琳在《紅衣小女孩2》中以憔悴扮相演出。（威視提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕台灣影史上最賣座恐怖片續集《紅衣小女孩2》加入新血，楊丞琳、高慧君、龍劭華等全新角色在片中都有精彩演出。今片商曝光一系列劇照，皮膚好好的楊丞琳就被刻意化老，皺紋一堆，連她都笑自己「也太乾了吧！」

楊丞琳在《紅衣2》中飾演一位認真盡責的社工師，全片素顏演出，向來被誇獎素顏膚質佳的她，這次卻被導演程偉豪嫌棄，原來開拍首日程偉豪看完她素顏後，就大「挑剔」她皮膚太好，不符合劇中角色形象，特別請出特化師在楊丞琳眼睛周圍加工，化老妝加強眼睛周圍的細紋、皺摺和黑眼圈，才終於達到要求。

其實面對導演提出素顏演出的要求，楊丞琳表示：「其實每位演員都是素顏上陣，只是導演希望在我臉上可以看出被工作折磨的痕跡才加強特殊化妝，但臉真的會變得很乾，乾到連我做表情都會感覺到很緊、很不舒服的那種！」

楊丞琳在《紅衣小女孩2》中以憔悴扮相演出。（威視提供）

首次與程偉豪合作，楊丞琳坦言：「程偉豪在現場給演員很大的壓力，每一場戲都一再挑戰我們的極限，一直不停下達各種困難的指令，好幾次我都懷疑自己能不能做得到，就連殺青都很難把心裡的壓力放掉。以前我都是一殺青就全部忘掉，這真的是第一次殺青後三個月都睡不好耶！」《紅衣小女孩2》將於8月25日上映。

《紅衣小女孩2》前導預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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