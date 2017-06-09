第41屆金鼎獎得獎名單公布 郭重興獲特別貢獻獎

第41屆金鼎獎特別貢獻獎，由讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興獲得。（文化部提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部今（9）日公布第41屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，包括雜誌、圖書及數位出版類三大類組，共有29件作品脫穎而出，經三大類組評審團共同評選的特別貢獻獎由讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興獲得。

評審委員認為，郭重興投身出版事業三十餘載，長期以創立新品牌的方式培植人才，善於為編輯打造自由的出版平台，致力於出版優質臺灣本土作品，為臺灣出版界闢地造林，對臺灣歷史、社會議題影響深遠，為華文讀者開拓人文、科學、藝術、文學視界，成果卓然。

本屆「文學圖書獎」參賽作品文類齊全，小說、散文、新詩皆有，而以小說表現最為顯眼，得獎作品連明偉《青蚨子》以台灣鄉土文學系譜觀察，既有傳承，亦有突破；李金蓮《浮水錄》透過小女孩之眼呈現60年代台灣一個突遭困境家庭的故事；《雨》是來自馬來西亞的華裔作家黃錦樹的短篇小說集；《我媽媽的寄生蟲》作者林蔚昀的媽媽是寄生蟲學家，她以從小熟悉的寄生蟲為喻，寫下25則家族和個人生命故事。

非文學圖書方面，得獎作品魏明毅《靜寂工人：碼頭的日與夜》描述被拋棄的勞力、掙扎求生的男女，生動深入的民族誌，讓人看見日常悲喜背後的結構變遷；魚凱《公門菜鳥飛：一個年輕公務員的革新理想》出版後引起廣泛討論；何翰蓁從解剖教師教度分享的《我的十堂大體解剖課》，是台灣第一本描述人體實地解剖的書籍；徐世榮著、張雅綿整理的《土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史》，全方位剖析台灣土地政策，面向多元的參選書籍，展現台灣社會關心層面的廣泛，和傾向編輯創意、生命經驗、社會革新的出版特色。

文化部表示，為加強得獎者及其作品宣傳，將辦理講座活動，並於北、中、南、東辦理校園巡迴展，頒獎典禮則訂於8月15日下午2時於台北中山堂舉辦。