比Anti更可怕！粉絲票選由愛生恨偶像冠軍是「他」

文熙俊因欺騙粉絲、舉辦毫無誠意的演唱會、詆毀其他H.O.T成員遭到抵制，被選為「令人由愛生恨的偶像」冠軍。（翻攝自myaily）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓網路論壇自5月28日至6月3日，調查「比Anti更可怕的轉過身的粉絲」真實感明星排行榜，從參與投票的1萬8380名網友中選出「令人由愛生恨」的偶像，而因婚前隱瞞妻子懷孕的元祖偶像男團「H.O.T」隊長文熙俊，以壓倒性40.6%的得票率奪冠，被7456名網友選為「令人由愛生恨的偶像」第1名。

文熙俊（右）堅持否認與昭燏「先有後婚」，事後證明說謊讓粉絲十分生氣。（翻攝自myaily）

大部分粉絲的粉絲對於文熙俊與Crayon Pop成員昭燏結婚前，堅持否認奉子成婚的事實感到不滿，近日文熙俊的粉絲也發表聲明，痛斥他多次欺騙粉絲、舉辦毫無誠意的演唱會、詆毀其他H.O.T成員，對於他諸多行為感到十分失望，宣布未來只將繼續為除了文熙俊以外的H.O.T成員應援。而亞軍則為女團f（x）的前成員雪莉，得票率達14.4%。有網友指出，雪莉在f（x）時期時，就曾因散漫的舞台表演，以及與前男友崔子戀愛後怠工等行為，被歌迷們要求退團，得票數為2638票。

雪莉以14.4%的得票率，「令人由愛生恨的偶像」亞軍。

（翻攝自Newsen）

而4月宣布結婚喜訊的Eric，則以14.1%、2594票位居季軍，神話的粉絲擔憂Eric結婚對於團體恐將產生變化，並對神話的未來感到不安。此外，第4至10名則為JYJ朴有天、張賢勝、SUPER JUNIOR強仁、潔西卡、SUPER JUNIOR晟敏、南太鉉、潤荷。

神話的粉絲憂新Eric結婚，會對團體造成影響，被選為「令人由愛生恨的偶像」季軍。（翻攝自news1）