（贈票）《接線員》進軍國際影展 金馬影后尬演技

金馬影后陳湘琪（左）和紀培慧（右）在《接線員》同台飆戲。（鏡象電影提供）

〔記者陳昱均／台北報導〕電影《接線員》由旅英導演盧謹明首度執導，找來《海角七號》億萬製片黃志明，以及《鐵娘子：堅固柔情》金獎製片戴米恩瓊斯聯合製作，加上金馬影后陳湘琪、范時軒、紀培慧等硬底子演員同台飆戲，在去年金馬影展首映後，直登觀眾票房排行榜前10名。不僅如此，該片更在米蘭國際影展大放異彩，不僅入圍最佳影片大獎，還代表台灣與其他25部來自全球各地的優秀作品競爭，片中女星紀培慧更入圍最佳女主角獎，將一爭米蘭影后，這也是台灣電影首度入圍該影展。

《接線員》入圍米蘭國際影展最佳影片大獎。（鏡象提供）

該片背景設在2008金融風暴之後，藉由一位剛畢業的女大生（紀培慧 飾），因找不到工作只好去色情按摩院當接線員，沒想到引發一連串令人意想不到的人生經歷，這是改編自2008年金融風暴來襲時，導演身邊的親身故事，深刻刻畫異鄉人在倫敦這個大城市生存，所真實遇到的掙扎與血淚。紀培慧在片中飾演一名在英國剛畢業的女大生，後來選擇在當地當起色情按摩院當接線員，她為了詮釋角色道地的英國腔，特別住在英國一陣子練習，精湛演技也獲得肯定。

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《接線員》預告片：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒）