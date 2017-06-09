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不只黎巴嫩！阿拉伯這2國跟進禁映《神力女超人》

2017/06/09 12:59

繼《神力女超人》在黎巴嫩被禁播後，約旦與突尼西亞也因政治因素跟進禁映該片。（華納提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕強檔新片《神力女超人》在全球票房開紅盤，口碑更是好評連連，廣受觀眾喜愛，然而，由於女主角蓋兒加朵是名以色列人，加上又曾於以色列軍方服役過，上周就傳出與以色列在政治上有著巨大矛盾與衝突的黎巴嫩，決定發起針對她主演的《神力女超人》的上映禁令，在1日試片前的2小時，官方正式表明立場禁止其上映。而現在，除了黎巴嫩外，又有2個阿拉伯地區的國家因為政治立場的關係，也決定跟進要來禁映《神力女超人》，這2個國家就是約旦（Jordan與突尼西亞（Tunisia）。

以色列當地力捧蓋兒加朵主演的新片《神力女超人》。（翻攝自The Hollywood Reporter）

根據《Deadline》報導，突尼西亞的文化部長因為接到了來自阿拉伯民族主義黨「人民運動」（People’s Movement）的請託，不滿蓋兒加朵於2014年時，曾支持故鄉以色列進軍侵襲加薩的舉動，讚美以軍的男孩女孩們「冒著身命危險、為國家挺身而出」的英勇舉動，因此便採取了禁止7日晚間在首都突尼斯市《神力女超人》首映的措施，「人民運動」更在他們的臉書上寫道：「我們在此類議題上必須持續動員起來，就像任何與猶太復國主義正規化有關的事物一樣」；不過，先前其實就有當地一群年輕律師喊話希望禁止《神力女超人》一片上映，但他們的要求並沒有被採納，而是直到「人民運動」發聲之後，才被實施。

來自以色列的蓋兒加朵在2014年時，曾發文為故鄉進軍侵襲加薩的以色列軍隊應援，讓突尼西亞方面相當不滿。（翻攝自蓋兒加朵臉書）

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