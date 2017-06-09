（影音）新專輯奪39國冠軍 GD創韓星紀錄
2017/06/09 11:43
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BIGBANG隊長「G-DRAGON」權志龍，睽違4年推出新專輯《權志龍》，這次專輯一別過去HipHop歌路，主打抒情歌，讓他在短短1天內便在世界39國的音樂平台取得冠軍，創下韓星歷史。
GD8日發行新專輯《權志龍》，因同團員爆出呼麻事件，此次專輯宣傳較為低調，原本許多粉絲擔心GD受到影響，沒想到發行後短短1天內（9日南韓時間6時），GD新專輯便奪下台灣、法國、泰國、香港、美國、丹麥、西班牙等39個國家的iTunes音源平台冠軍，在南韓國內知名的8個音樂平台也都獲得第一名，創下韓星歷史新紀錄，讓許多歌迷激動落淚。
相關影片：GD新專輯主打歌《無題》（影片擷取自Youtube，如被移除請見諒）
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