裙子短到用手遮 劉雨柔翻出8年前濃妝爆乳照

劉雨柔個性直爽，敢說敢言，相當受歡迎。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉雨柔外型亮麗、身材火辣，個性直爽敢言，近日發現一張8年前的舊照，她身穿黑色平口洋裝，露出美胸及長腿，還對鏡頭撩裙挑逗，對於年輕時的火辣，現在看到只想吐槽「多穿一點，小心著涼！」、「記得穿安全褲，裙子太短了」、「眼妝太濃，阿妹仔」，自黑行為，讓粉絲笑噴。

劉雨柔在臉書貼出過去模特兒時期的舊照，當時年僅22歲，她甜靠在汽車旁，展現傲人S型曲線，平口小洋裝讓好身材呼之欲出，裙子更是短到要只夠遮住臀部，抬起腿時，還得用手遮，以防曝光，整個人既清涼又性感。

劉雨柔翻出8年前的舊照，當時她身穿黑色平口洋裝，整個人相當清涼。（翻攝自臉書）

邁入30歲後，劉雨柔穿衣風格、心態逐漸改變，看到過去的濃妝短裙照，感慨表示：「每個人隨著年齡的增長，都會有不同階段的改變，那是歷練跟經驗留下最美好的證明，我不抗拒它，我享受屬於我的每一個階段。」她自認現在的模樣，已經不是觀眾眼中的小辣妹，「小辣妹，有當過就好了，現在這種越來越渾然天成的女人味，可不是當初那個小辣妹能夠模仿的喲！」最後則向自己告白：「我愛妳劉雨柔，恭喜妳看起來更穩重了！」

隨著年齡的增長，劉雨柔的穿衣風格及心態逐漸改變。（翻攝自Instagram）

劉雨柔。（翻攝自臉書）