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（影音）鼻孔挖到翻白眼 千年一遇美女崩壞

2017/06/09 10:19

橋本環奈（左）在《銀魂》飾演的傲嬌女主角「神樂」，挖鼻孔畫面終於曝光。（翻攝にじめん）

〔記者許世穎／綜合報導〕超人氣動漫改編真人電影《銀魂》即將上映，超強卡司包括主角「坂田銀時」小栗旬、「志村新八」菅田將暉，以及由「千年一遇美少女」橋本環奈飾演的傲嬌女主角「神樂」，其他演員還有長澤雅美、堂本剛、岡田將生、柳樂優彌等人，粉絲早已迫不及待。不過最讓漫迷在意的「神樂挖鼻孔」，畫面終於曝光啦！

「神樂」在《銀魂》裡是個粗魯美少女，不只會罵髒話還會挖鼻孔。（翻攝ポコねっと）

18歲的日本偶像橋本環奈，五官清純，先前因參加活動被拍到奇蹟美照，被媒體封「千年一遇美少女」（千年難得一見的美少女），早在去年她出席「大銀魂展」活動時，就曾掛保證，絕對會完整重現神樂的挖鼻孔畫面，更笑說自己拍攝時「第一次在別人面前挖鼻孔」，還親口證實「挖鼻孔的深度，有超過手指第一段關節」。最新預告昨曝光，她果然挖好挖滿，相當敬業！真人版《銀魂》將於7月15日與日本同檔在台上映。

最新曝光的《銀魂》預告，橋本環奈挖鼻孔畫面終於曝光。（翻攝YouTube）

真人版《銀魂》最新預告（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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