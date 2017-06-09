帶父母出遊「藉口一堆」 張兆志吐槽：和朋友從不嫌累
2017/06/09 11:16
張兆志除了分享愛情觀，也不時在臉書與粉絲討論家庭生活。（資料照，記者潘少棠攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕張兆志經常替網友解惑各種感情的疑難雜症，獲封「愛情大師」，除了感情問題之外，他今天也在臉書指出現代人身為子女，帶父母出遊總是「下次再說」，而和朋友出遊卻永遠不嫌煩的通病，並呼籲大家：「別再找藉口了。」
張兆志在臉書發文透露，有百分之72的子女完全沒有與父母出遊的記憶，「我知道，你現在開始在腦海裡翻攪，試圖找到記憶裡面的線索，看看可不可以抵消一點罪惡感」，他表示或許大家會開始在心裡想著：「是該好好計畫了」，但總是會被很多理由、藉口阻擋而漸漸遺忘，他不禁感嘆，大家費盡心思安排與朋友的旅程，似乎從來不會嫌累嫌麻煩，然而與父母出遊卻總會出現藉口，他語重心長的說：「你知道嗎，其實父母真正怕的，不是麻煩，他們是怕麻煩到你」，最後更呼籲大家：「別把跟父母一起的旅行，永遠放在“下次”，這次，就帶爸媽去旅行吧」。
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