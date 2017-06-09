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凱蒂佩芮再轟泰勒絲！煽動粉絲「刺殺她的人格」

2017/06/09 10:54

凱蒂佩芮（左）最近又公開砲轟過去拿歌曲來攻擊自己的翻臉前閨密泰勒絲（右）。（合成圖，美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國流星女歌手凱蒂佩芮，日前才穿著身上印有所有曼徹斯特爆炸案受害者照片的特製衣服，暖心登上亞莉安娜重返當地舉辦的《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，撫慰當地民眾們的心；而最近，她也將帶著全新專輯《見證》回歸，但是對於從閨密翻臉成死對頭的泰勒絲，態度依然相當強硬，繼前陣子公開指稱「一切都是泰勒絲先開始的」，認為若對方先低頭才有平息戰火的可能性後，現在又再次開火，砲轟泰勒絲當時試圖以《Bad Blood》這首歌來「刺殺自己的人格」，讓雙方紛爭再度被翻到檯面上來。

凱蒂佩芮最近在接受《NME》訪問時，對於跟泰勒絲所結下的樑子，她就表示：「我不是佛祖，還是會被很多事情激怒，我當然也希望自己每次在受到傷害後也能容忍、不予還擊，但你知道嗎，我也不是什麼好欺負的人，尤其是當有人試圖靠小女孩們（指泰勒絲煽動自己的粉絲）來刺殺我人格的時候，這真是太混亂了！」

凱蒂佩芮自認不是好欺負的人。（法新社）

這對前閨密過去曾因搶舞者、前後腳與約翰梅爾（John Mayer）交往過而產生嫌隙，後來泰勒絲更以歌曲《Bad Blood》暗諷凱蒂佩芮，雙方自此決裂至今，但這當中也捲進了無辜的非當事者進來，這個倒楣鬼就是身為雙方共同好友、創作過多首《告示牌》冠軍單曲的瑞典詞曲創作者馬克斯馬丁（Max Martin）。對此，凱蒂佩芮就說：「我無法為馬克斯說些什麼，但他當初確實不知道《Bad Blood》的內容到底真正指的是什麼，我也不應該告訴他什麼能做、什麼不行，我可是相當公平的，不是那種會說：『因為我不喜歡那個人，所以你不應該這樣做』的人」，強調自己「不是對方的媽媽」，所以依然會讓朋友擁有能自己做出選擇的權利，並不怪他為泰勒絲做了這首歌來攻擊自己。

泰勒絲在與凱蒂佩芮翻臉後，以《Bad Blood》這首歌來暗諷凱蒂佩芮，2人自此決裂至今。（翻攝自Inside by the Music）

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