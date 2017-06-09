東星烏鴉轉戰博弈事業 自爆常來台灣…

張耀揚過去在《古惑仔》系列，飾演反派「烏鴉」深植人心。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑《古惑仔》系列電影「烏鴉」一角走紅的53歲港星張耀揚，日前飛夏威夷參加安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉的夢幻婚禮，他近年來因飽受腰傷困擾逐漸淡出演藝圈，現已轉戰博弈事業的他，與陳榮煉有事業上的合作，被問到有沒有意願再接戲拍時，他表示：「有人找我的話，可以啊！」

《蘋果日報》報導，張耀揚9年前因拍戲導致椎間盤突出，他透露近幾年棄影從商，在博弈事業基層當公關做起，與安以軒的老公陳榮煉有濟州島酒店貴賓廳的合作。熱愛運動的他，最喜歡踢球、游泳、騎單車，他自曝：「其實我常去台灣騎車，不久前還騎上陽明山，騎車很棒的。」張耀揚近年移居澳門，還有一個交往穩定的年輕女友淼淼，被問到參加海島婚宴會不會跟著想婚，他語重心長的說：「結婚哪有那麼容易，但當然會以這個方向走。」