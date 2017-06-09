網美變身「神力女超人」 嫩膚長腿鄉民看完暴動惹

泰國網美為宣傳電影變身「神力女超人」。（合成圖，華納提供、翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕DC超級英雄電影《神力女超人》全球票房開出紅盤，主演「黛安娜」的以色列女星蓋兒加朵，魅力席捲全球。日前有泰國廠商為了宣傳該片，特地在當地電影上映前，請來正妹模特兒，Cosplay扮成神力女超人，清新可愛的模樣被封「甜美版」神力女超人。

泰國網美Cosplay「神力女超人」。（翻攝臉書）

《Menclub》網站報導，《神力女超人》在泰國上映前為了宣傳，找來一位名叫Pichyada Chatlkamjaroen的長腿模特兒在商場做活動，而這位美女同樣打扮成亞馬遜公主的樣子，相較於蓋兒飾演的神力女超人，Pichyada少了一股女超人的飆悍感，但白嫩的肌膚加上可愛的臉龐，還是讓不少網友表示：「泰正了吧」、「戀愛惹。」

泰國網美Cosplay「神力女超人」。（翻攝臉書） 泰國網美Cosplay「神力女超人」。（翻攝臉書）