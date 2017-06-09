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（影音）歌迷高舉「幫你伴奏」大字報 Coldplay邀他上台嗨翻

2017/06/09 10:15

酷玩樂團4月曾來台灣開唱。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「酷玩樂團」4月才來台開唱，接連2場演出在桃園高鐵站前狂吸8萬粉絲朝聖。他們之後一路唱回歐洲，6日巡演到德國慕尼黑時，主唱克里斯馬汀竟破天荒讓一位歌迷上台幫他伴奏，偶像和粉絲合作的經典組合，也引來全場讚賞。 

歌迷手舉大字報上寫著「我可以幫你伴奏《Everglow》嗎？」（翻攝臉書）

據悉，該歌迷名叫Ferdinand Schwartz，當時他站在靠近舞台的搖滾區，高高舉起一張海報，上頭寫著「Can I Play 《Everglow》 For you？（我可以幫你伴奏《Everglow》嗎）」，眼尖的克里斯馬汀問道：「你是認真的嗎？」之後便邀請該歌迷上台，讓全場歡呼連連，彈奏過程中，克里斯也不時拍拍對方的肩膀當作鼓勵，最後兩人也順利完成表演。

表演後，克里斯與歌迷開心擁抱。（翻攝臉書）

事後，Ferdinand Schwartz也在個人Instagram上開心發文：「克里斯馬汀，謝謝你這麼相信我，還讓我上台為你伴奏《Everglow》，這絕對是我生命中最美好的時刻之一，你不是一定得這樣做，但你卻做了，謝謝這個『Adventure of a Lifetime』，如此充滿著愛。」該影片後來也被酷玩樂團的粉絲專頁分享，不到2天就有高達2000多萬人觀看。

相關影片（影片來源臉書，如遭移除請見諒）

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