（有雷）驚！神力女超人的 「她」 被爆將一同現身《正義聯盟》！

＊內有《神力女超人》劇情雷，慎入！

除了「神力女超人」蓋兒加朵（左二）外，來自天堂島的另2名角色也將跟著現身年底上映的《正義聯盟》當中。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC新片《神力女超人》上映後好評不斷，票房方面更是持續發威中，目前已在全球賣破2.63億美金（約台幣79.8億元），片商華納兄弟也有意想繼續發展這個叫好叫座的女超級英雄電影下去，日前就傳出導演派蒂珍金斯與女主角蓋兒加朵都已經簽好合約、準備再次攜手合作，更打算將故事發生地從這次的天堂島及倫敦，直接拉回美國本土。而在《神力女超人2》上映前，粉絲們將搶先在今年年底上映的《正義聯盟》中再次看到女神回歸，與蝙蝠俠等新夥伴共同作戰，但其實除了飾演「神力女超人」一角的蓋兒加朵外，還有其他來自《神力女超人》片中的角色也自爆會現身當中，而且有人可能還會「起死回生」！

這個人不是別人，正是在《神力女超人》中飾演天堂島上最威猛的亞馬遜女將軍，同時是女王希波呂忒的妹妹、戴安娜的阿姨和訓練教官「安提奧佩」的女星羅蘋萊特（Robin Wright），安提奧佩這個角色在劇中為了保護戴安娜，英勇挺身而出，卻不幸遭德國軍人給射死，在戴安娜雙臂中斷了氣，哀戚場面令人相當痛心，也是激發戴安娜真正本性、願意為人類挺身而出的一個大轉折。正因如此，大家都萬萬沒有想到這個已經「領便當」了的角色還有起死回生的可能，沒想到現在竟出現了神逆轉！

女星羅蘋萊特在《神力女超人》中飾演天堂島上最威猛的亞馬遜女將軍，同時是女王希波呂忒的妹妹、戴安娜的阿姨和訓練教官「安提奧佩」。（翻攝自Screen Rant）

蓋兒加朵最近與片中飾演天堂島女王「希波呂忒」的康妮尼爾森（Connie Nielsen）以及「安提奧佩」羅蘋萊特一起接受了《洛杉磯時報》的訪問，在當中就被問到3人間這段家人關係之後是否還有可能會繼續延伸下去，蓋兒加朵就回答：「當然了，母女間一直都是一種美好卻又複雜的關係，我覺得還有很多能發展探索的。」康妮尼爾森雖然表示無法透露太多，但竟語出驚人表示：「我跟萊特都會在《正義聯盟》中，繼續以姊妹的方式為大家帶來更多，有點像是不好對付的狠角色」，讓人聽完大吃一驚，這除了暗示希波呂忒女王也會在《正義聯盟》中尬一角外，更代表大家原以為已經死去的兇猛亞馬遜女將軍安提奧佩可能會起死回生！對此，羅蘋萊特就表示：「隨著故事情節的發展越來越深入，你們也將能得知更多歷史」，雖然暫時仍不清楚她會是以「回憶」方式現身，亦或她真的擁有不可思議的起死回生能力，仍讓影迷期待不已。

安提奧佩原本在《神力女超人》中已經被殺死，沒想到現在可能會起死回生，甚至出現在將於年底上映的《正義聯盟》當中。（翻攝自Screen Rant）