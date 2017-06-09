舊愛陳珮騏送暖 馬幼興重返8點檔
2017/06/09 08:13
〔娛樂頻道／綜合報導〕8點檔男星馬幼興去年7月被女星唐少萱控告性侵，雖獲不起訴處分，但仍重創形象，之後朋友邀約加入臉書直播，賣起海鮮求生存，近日他開心透露，終於接到2部戲約，多虧舊愛陳珮騏助攻，才讓他重返8點檔。
《蘋果日報》報導，馬幼興自遭誣告以後，從以往年收最高400萬，慘到0戲約，近日他表示先是接拍國防部保防單元劇《激將》，9日則將加入三立新8點檔《一家人》，演的是在菜市場叫賣的攤販。據悉，馬幼興先前開完澄清記者會後，該劇製作人問他的前女友陳珮騏，他是否已有很多戲約？陳佩騏表示：「沒有人找。」該劇製作人便邀馬幼興從第2集開始演出，原已找臨演拍好的橋段，為馬幼興全部重拍，而馬幼興近日也積極減重，為了重回8點檔準備。
相關新聞
- 被誣告性侵 男星直播賣海鮮月入6位數
- 直播賣海鮮收入上看6位數 馬幼興癡等戲約
- 新莊超熱門！自住大力撐盤
- 「我不去賣海鮮 阿彌陀佛」 黃安插刀馬幼興刷存在
- 男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產
- 秘湯隱宿「日本名旅館」讓您上癮
- （獨家）馬幼興感念陳珮騏雪中送炭 自曝演藝圈3大哥施壓
- （獨家）馬幼興遭誣告性侵憂鬱症發作 吃臭酸食物度日
- 走出性侵陰霾 面對道歉馬幼興選擇原諒
- 法操》誣告馬幼興性侵 女星恐面臨牢獄之災！
- 馬幼興被栽贓性侵 舊愛怒轟唐少萱太可惡
- 馬幼興曝鹹濕簡訊 控唐少萱找大哥「喬事」
- 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
- 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
- 女星劈腿栽贓性侵 下場是....
- Line鹹濕對話 馬幼興洗刷性侵救命符
- （影音）馬幼興苦背性侵罵名 不捨兒女也遭嗆
- （影音） 唐少萱誣告性侵毀生活 馬幼興淚崩：連女兒都不理我
推薦新聞