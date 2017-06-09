舊愛陳珮騏送暖 馬幼興重返8點檔

馬幼興被唐少萱誣告，形象受損。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕8點檔男星馬幼興去年7月被女星唐少萱控告性侵，雖獲不起訴處分，但仍重創形象，之後朋友邀約加入臉書直播，賣起海鮮求生存，近日他開心透露，終於接到2部戲約，多虧舊愛陳珮騏助攻，才讓他重返8點檔。

《蘋果日報》報導，馬幼興自遭誣告以後，從以往年收最高400萬，慘到0戲約，近日他表示先是接拍國防部保防單元劇《激將》，9日則將加入三立新8點檔《一家人》，演的是在菜市場叫賣的攤販。據悉，馬幼興先前開完澄清記者會後，該劇製作人問他的前女友陳珮騏，他是否已有很多戲約？陳佩騏表示：「沒有人找。」該劇製作人便邀馬幼興從第2集開始演出，原已找臨演拍好的橋段，為馬幼興全部重拍，而馬幼興近日也積極減重，為了重回8點檔準備。