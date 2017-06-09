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日男星被爆6小時硬上17歲少女5次 代價超慘痛

2017/06/09 07:28

小出惠介因爆醜聞事業急凍。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕33歲日本男星小出惠介昨被八卦周刊《FRIDAY》踢爆，與17歲未成年少女飲酒，女方供稱小出不顧她反抗硬上，2人共處一室6小時，前後共發生5次性關係。如今小出不僅宣布無限期停工、新劇喊卡、代言廣告商也因負面新聞大動作解約，未來恐將面臨日幣3億元（約台幣8千萬）以上的鉅額賠償金，一夜情代價相當慘痛。

有網友爆料，17歲少女曾在網路公布與小出惠介的合照。（翻攝自網路）

然而醜聞爆出後，女方身分、長相等個人資料也被日本網友起底，該女雖年僅17歲，但並非是女高中生，而是一個孩子的媽，還曾將自己和小出合照放到網路炫耀。此外，該女更疑似傳訊息跟友人開心表示：「我和小出睡了（笑），在帝國飯店」，一連串訊息截圖在網路上瘋傳，與她和週刊供稱身分是女高中生、被硬上的說詞有明顯出入。

17歲少女曾在網路公布與小出惠介的合照。（翻攝自網路）17歲少女本人疑向朋友炫耀曾與小出惠介發生關係。（翻攝自網路）

而小出負面新聞爆出後，連帶所屬經紀公司「Amuse」股價也跟著大受影響，從日幣3120元跌到3010元，跌幅達3.53%。醜聞爆發後，他主演相關作品全數大受影響，包括NHK日劇《來自神的一句話》（暫譯）宣布停播、7月上檔新劇《曾經愛過，是有秘密的》（暫譯）確定換角，以及咖啡廣告商停播廣告跟他解約，就連明年春天預計上映的電影《回到家老婆一定裝死》未來也將面臨取消上映的慘況，違約金恐高達日幣3億元（約台幣8千萬）。

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