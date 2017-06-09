《蜘蛛人：返校日》片尾有彩蛋？ 漫威總裁洩玄機
2017/06/09 07:33
《蜘蛛人：返校日》是否會有片尾彩蛋，是影迷關注的看點之一。（索尼提供）
〔記者吳琬婷／新加坡報導〕漫威電影最讓影迷津津樂道的特點之一就是每部片尾的彩蛋，常能從中一窺未來電影篇章新的人物和情節，而漫威電影宇宙系列中的第16部作品《蜘蛛人：返校日》即將上映，影迷也很好奇該片有沒有彩蛋，對此，漫威總裁凱文費吉親自回應了。
《蜘蛛人：返校日》在新加坡舉行亞洲記者會，片中主角湯姆霍蘭德和飾演他死黨的雅各貝塔隆一起出席宣傳，而漫威總裁凱文費吉身兼該片監製，雖不能親自到場參與，但他透過影音視訊越洋回答亞洲媒體提問。
漫威總裁凱文費吉身兼《蜘蛛人：返校日》的監製，看得出漫威對蜘蛛人回歸的重視。（翻攝自網路）
對於蜘蛛人重返漫威後的首部獨立作品，凱文費吉表示，這部電影是想突顯的是，彼得帕克不是只有高科技的裝備在手時，才是超級英雄，他在脫下蜘蛛裝後，性格中仍有濟弱扶傾的英雄特質。
由於上一部漫威宇宙電影《星際異攻隊2》破天荒出現5個片尾彩蛋，《蜘蛛人：返校日》是否也會藏有精彩的彩蛋，凱文費吉欲言又止說：「我現在還不能爆雷」，接著透露：「但我可以說的是，一定沒有5個彩蛋那麼多，那是《星際異攻隊2》獨有的特色。」充滿玄機的回答，讓人更期待電影上映；該片將於7月5日搶先全球在台上映。
相關新聞
- 霍蘭德凍蒜蜘蛛人 懷疑駭客搞鬼
- 蜘蛛人大集合 霍蘭德嗨玩自拍
- 新莊超熱門！自住大力撐盤
- 蜘蛛人面試過程「糟透」 湯姆自揭獲選秘辛
- （影音）《蜘蛛人》新裝備超炫 更多「復仇者」助陣啦！
- 秘湯隱宿「日本名旅館」讓您上癮
- （影音）美國隊長閃現！《蜘蛛人：返校日》彩蛋預告上線
- （影音）火星人親唱神改曲 全復聯挺蜘蛛人之歌
- 鋼鐵人把到火辣梅嬸升格當叔父？蜘蛛人這樣說...
- （影音）蜘蛛人返校不改嘴砲 「作業可以等，但...」
- 前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞
- （影音）忘記繳回《復聯3》劇本 小鮮肉蜘蛛人一把燒了它！
- 看完新蜘蛛人電影預告 安德魯加菲爾德這樣說...
- 新蜘蛛人偷《返校》上課 被當怪咖
- 才公開新預告 《蜘蛛人》續集確定2019年上映！
推薦新聞