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《蜘蛛人：返校日》片尾有彩蛋？ 漫威總裁洩玄機

2017/06/09 07:33

《蜘蛛人：返校日》是否會有片尾彩蛋，是影迷關注的看點之一。（索尼提供）

〔記者吳琬婷／新加坡報導〕漫威電影最讓影迷津津樂道的特點之一就是每部片尾的彩蛋，常能從中一窺未來電影篇章新的人物和情節，而漫威電影宇宙系列中的第16部作品《蜘蛛人：返校日》即將上映，影迷也很好奇該片有沒有彩蛋，對此，漫威總裁凱文費吉親自回應了。

《蜘蛛人：返校日》在新加坡舉行亞洲記者會，片中主角湯姆霍蘭德和飾演他死黨的雅各貝塔隆一起出席宣傳，而漫威總裁凱文費吉身兼該片監製，雖不能親自到場參與，但他透過影音視訊越洋回答亞洲媒體提問。

漫威總裁凱文費吉身兼《蜘蛛人：返校日》的監製，看得出漫威對蜘蛛人回歸的重視。（翻攝自網路）

對於蜘蛛人重返漫威後的首部獨立作品，凱文費吉表示，這部電影是想突顯的是，彼得帕克不是只有高科技的裝備在手時，才是超級英雄，他在脫下蜘蛛裝後，性格中仍有濟弱扶傾的英雄特質。

由於上一部漫威宇宙電影《星際異攻隊2》破天荒出現5個片尾彩蛋，《蜘蛛人：返校日》是否也會藏有精彩的彩蛋，凱文費吉欲言又止說：「我現在還不能爆雷」，接著透露：「但我可以說的是，一定沒有5個彩蛋那麼多，那是《星際異攻隊2》獨有的特色。」充滿玄機的回答，讓人更期待電影上映；該片將於7月5日搶先全球在台上映。

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