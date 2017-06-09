周玉蔻談「政媒聯誼」 心疼主播好友被質疑

林楚茵（左起）、周玉蔻、林秉儀昨在廣播上聊「政媒聯誼」。（Hit FM台北之音《蔻蔻早餐》提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕不少政治人物妻子都任職於媒體界，「政媒聯誼」擦出不少火花。昨廣播節目主持人周玉蔻在節目《蔻蔻早餐》中，邀來三立電視台主播林楚茵、TVBS前主播林秉儀大聊「政媒聯誼」。2人不約而同透露，嫁給政治人物後，上了主播台若播到老公新聞，難免會覺得尷尬，甚至還會被外界以「有色眼光」看待，認為她們立場不夠公正，讓身為同業的周玉蔻，也替她們叫屈。

林楚茵、林秉儀當初任職於TVBS時，因跑國會線，各自結識民進黨台北市議員梁文傑與總統府發言人黃重諺，找到人生另一伴，多了「政治人物妻子」的身分。然而TVBS政治立場偏藍，2人卻各自嫁給民進黨新星，也讓這2段婚姻在電視台內被戲稱為「和蕃」，林秉儀更笑稱：「當初我跟TVBS主管報結婚喜訊時，我都開玩笑說：『為台捐軀』。」

然而「政治人物妻子」不好當，不僅要當接線生，幫同業、同事找到老公，偶爾更需要幫打「夫人牌」，幫忙助選。林楚茵透露，過去她曾留職停薪2個月，就為幫老公梁文傑打選戰，在菜市場拉票時更曾遇到趣事，當時有熱心的選民，要幫梁文傑作媒，讓身為正牌夫人的她，在旁不知該如何回應，直到身旁助理看不下去，直接表示：「沒有啦，夫人就是這位喔！」才成功化解尷尬。

而2人老公是政治人物，難免會面對公眾以嚴厲眼光審視，林秉儀表示，以前看到老公相關新聞，回家也會帶著媒體人批判眼光，和老公理性討論，現在回家就會放下主播身分。林楚茵則透露主持政論節目時，特別容易被「有色眼光審視」，認為她不夠公正。當面對外界質疑，她笑稱：「這時候我回家就會忍不住罵老公。」