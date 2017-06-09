安以軒婚禮最佳配角 美圖M8近1.5萬開賣

安以軒（中）婚禮送賓客1人1支美圖M8訂製款手機。（翻攝美圖臉書）

〔記者吳佩樺／台北報導〕女星安以軒6日和澳門富豪陳榮煉在夏威夷完婚，華麗幸福的婚禮甜煞眾人，安以軒對賓客貼心又大方，豪氣送出價值近台幣6萬元的伴手禮，其中以訂製款美圖M8手機最具話題，打鐵趁熱，美圖宣布此款M8一般版台灣6月15日上市，售價14,990元，共白、粉紅、紅3色。

美圖M8一般版，台灣6月15日上市，售價14,990元。（美圖提供）

美圖M8雖然是定位中階美顏機，但自拍規格比照日前開賣的高階T8，採用1,200萬畫素、Sony IMX362前置雙像素鏡頭，支援PDAF毫秒級對焦、OIS光學防手震；主相機則為2,100萬畫素。此外，M8除了升級人工智慧美顏技術，還新增人像模式，能夠分離照片中的人像和背景，製造景深效果、突顯人像。

其他規格搭載5.2吋Full HD螢幕、聯發科MT6797M十核心處理器、4GB記憶體、64GB儲存空間。即日起至6月14日於PChome線上購物開放預購，預購贈送二合一自拍棒。美圖亦透露M8美少女戰士特別版台灣會引進，之後才會釋出詳細販售訊息。