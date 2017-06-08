（獨家）《看見台灣II》盼吳念真再開金口 導演自爆險回去當公務員

〔記者許世穎／專訪〕記錄片《看見台灣II》今舉行開鏡記者會，導演齊柏林接受本報專訪時透露，首集還未下片就一直被追問續集，「我從一個素人變導演，想了很久，本來想回去當公務員的！」本集成本也從第1集的9千萬提升到1億，仍會緊扣台灣，探討台灣的「前世今生」。

《看見台灣》導演齊柏林接受本報專訪。（記者趙世勳攝）

2013年的《看見台灣》全台大賣2.2億，齊柏林笑說該片帶給他人生太多意外，「我兩年內帶著電影去了30多個國家，除了和國外交流，也看到了世界，有很多值得借鏡的地方。」他先前到休士頓影展，在600多人的大廳放映，還有外國人看到落淚，對他說電影讓他們看見自己；到西班牙環保影展，300人的廳也是座無虛席，完全沒有語言隔閡。

吳念真今出席《看見台灣II》開鏡記者會。（記者趙世勳攝）

《看見台灣II》除了台灣，也將啟動跨國空拍計畫，以4K高畫質拍攝，視野觸及台灣、日本、紐西蘭、中國、馬來西亞等國，還將潛入海底拍攝。齊柏林表示：「我們享有同一片天空、同一個洋流，就像一個地球村，環境問題是不分國界的」。

至於首集擔任旁白的吳念真是否會「再開金口」？齊柏林說有開口問他，「他第一集是無酬幫忙，這集也希望能回饋他！」《看見台灣II》除了已花1年多時間前製，接下來將用1年半拍攝加後製，預計2019年上映。

導演齊柏林（中）在休士頓影展放映《看見台灣》，映後被熱情觀眾包圍。（齊柏林提供）