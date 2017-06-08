限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（獨家）《看見台灣II》盼吳念真再開金口 導演自爆險回去當公務員

2017/06/08 23:09

〔記者許世穎／專訪〕記錄片《看見台灣II》今舉行開鏡記者會，導演齊柏林接受本報專訪時透露，首集還未下片就一直被追問續集，「我從一個素人變導演，想了很久，本來想回去當公務員的！」本集成本也從第1集的9千萬提升到1億，仍會緊扣台灣，探討台灣的「前世今生」。

《看見台灣》導演齊柏林接受本報專訪。（記者趙世勳攝）

2013年的《看見台灣》全台大賣2.2億，齊柏林笑說該片帶給他人生太多意外，「我兩年內帶著電影去了30多個國家，除了和國外交流，也看到了世界，有很多值得借鏡的地方。」他先前到休士頓影展，在600多人的大廳放映，還有外國人看到落淚，對他說電影讓他們看見自己；到西班牙環保影展，300人的廳也是座無虛席，完全沒有語言隔閡。

吳念真今出席《看見台灣II》開鏡記者會。（記者趙世勳攝）

《看見台灣II》除了台灣，也將啟動跨國空拍計畫，以4K高畫質拍攝，視野觸及台灣、日本、紐西蘭、中國、馬來西亞等國，還將潛入海底拍攝。齊柏林表示：「我們享有同一片天空、同一個洋流，就像一個地球村，環境問題是不分國界的」。

至於首集擔任旁白的吳念真是否會「再開金口」？齊柏林說有開口問他，「他第一集是無酬幫忙，這集也希望能回饋他！」《看見台灣II》除了已花1年多時間前製，接下來將用1年半拍攝加後製，預計2019年上映。

導演齊柏林（中）在休士頓影展放映《看見台灣》，映後被熱情觀眾包圍。（齊柏林提供）

相關新聞

推薦新聞
馬國賢被爆慘戴綠帽 一度想跳樓輕生 馬國賢被爆慘戴綠帽 一度想跳樓輕生
2017/06/08 23:20
（獨家）《看見台灣II》盼吳念真再開金口 導演自爆險回去當公務員 （獨家）《看見台灣II》盼吳念真再開金口 導演自爆險回去當公務員
2017/06/08 23:09
（影音）MNA2016-17樂季壓軸 來聽芮妮‧弗萊明的完美女聲 （影音）MNA2016-17樂季壓軸 來聽芮妮‧弗萊明的完美女聲
2017/06/08 22:18
女星慶開台豁出去 台上遮三點直接換裝 女星慶開台豁出去 台上遮三點直接換裝
2017/06/08 22:13
《爆炸2》巫建和眼神穿心 逼出王丁筑眼淚 《爆炸2》巫建和眼神穿心 逼出王丁筑眼淚
2017/06/08 21:38
難逃崔真實自縊陰霾 女兒PO上吊照：救救我 難逃崔真實自縊陰霾 女兒PO上吊照：救救我
2017/06/08 21:21
高圓圓腫麼了？撞臉趙薇遭疑整形 高圓圓腫麼了？撞臉趙薇遭疑整形
2017/06/08 20:57
（獨家）趙舜遺孀扛千萬債 賣辣椒醬持家原因好催淚！ （獨家）趙舜遺孀扛千萬債 賣辣椒醬持家原因好催淚！
2017/06/08 20:50
「音源強盜」太強大 連自己都被自己的歌煩死 「音源強盜」太強大 連自己都被自己的歌煩死
2017/06/08 20:27
（影音）李晶晶再婚條件 XX最重要 （影音）李晶晶再婚條件 XX最重要
2017/06/08 20:17
第3次入圍金曲歌后 家家坦承很想拿獎 第3次入圍金曲歌后 家家坦承很想拿獎
2017/06/08 20:14
昆凌剖腹產子有影嘸？ 經紀人這樣說... 昆凌剖腹產子有影嘸？ 經紀人這樣說...
2017/06/08 19:51
盧廣仲遭「四手聯彈」狂摸 尬尷護鳥防偷襲 盧廣仲遭「四手聯彈」狂摸 尬尷護鳥防偷襲
2017/06/08 19:51
聖結石黑特畢業歌 聖嫂濕身打水球 聖結石黑特畢業歌 聖嫂濕身打水球
2017/06/08 19:50
（影音）許瑋甯飆唱A-Lin神曲 網友跪求快出專輯 （影音）許瑋甯飆唱A-Lin神曲 網友跪求快出專輯
2017/06/08 19:44
中國狗仔GG惹 網軍嘲諷：明星自由了 中國狗仔GG惹 網軍嘲諷：明星自由了
2017/06/08 19:43
快遞紐約潮店甜點 8個座位要排趁早 快遞紐約潮店甜點 8個座位要排趁早
2017/06/08 19:41
趕赴已逝好友女兒婚宴 藝人方駿：好友不在情義在 趕赴已逝好友女兒婚宴 藝人方駿：好友不在情義在
2017/06/08 19:32
神劇《新白娘子》再翻拍 趙雅芝劉嘉玲同台飆戲 神劇《新白娘子》再翻拍 趙雅芝劉嘉玲同台飆戲
2017/06/08 19:20
當年好青澀！王菲少女時期照曝光 當年好青澀！王菲少女時期照曝光
2017/06/08 19:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.