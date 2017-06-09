沒唸大學被酸 蔡瑞雪抱母痛哭

蔡瑞雪今年20歲，透露沒有談過戀愛。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕北一女校花蔡瑞雪今年因韓服美照紅到南韓，登上媒體版面，今年20歲的她暫不唸大學，歷經家庭革命後，決心專注演藝工作，談到爆紅初期曾為網友評論淚崩，「我就邊看邊哭，我媽也跟著哭。」尤其見到有高中同屆的同學留言：「一個只有北一女最高學歷，連大學都沒有的人，有甚麼好報導的。」更加刺傷她的心。

蔡瑞雪現職YouTuber，外型亮眼的她，父母親都是老師，從小對她管教甚嚴，期盼女兒可以當醫生，蔡瑞雪高中就讀北一女，去年在重考時，為夢想向家人表態暫時不升學，她談到：「當然是歷經激烈的家庭革命，爸爸是比較講狠話的那種，曾說『那妳就搬出去』。」

蔡瑞雪是知名YouTuber，擁有廣大粉絲。（記者陳奕全攝）

她花1個月與家人溝通，最近有些廣告作品露出，她的父母也比較安心，「或許是因為這樣的爭執，所以他們現在更支持我，爸媽一開始擔心的是，我是要逃避考試，但他們不知道我其實是真的對些工作有興趣。」

蔡瑞雪曾告訴爸爸：「就一年讓我去衝衝看，如果真的沒有起色，我也會努力去讀書，之後願意回到校園。」今年她已接拍美妝、手機等廣告，希望能闖出一番成績。