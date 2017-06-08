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首頁 > 婉君推

女星慶開台豁出去 台上遮三點直接換裝

2017/06/08 22:13

侯怡君為慶台20周年，勤練舞蹈將在台上遮三點換衣。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕民視開台於本月11日將屆滿20周年，慶祝開台20周年晚會盛大籌備中，其中侯怡君獨挑大樑表演開場舞，這次挑戰舞蹈難度之高，將利用林口民視總部建築標的物「鑽石之眼」融入舞蹈中，侯怡君苦練多時，侯怡君說：「自己很緊張也很興奮也失眠很多天，很榮幸在台慶擔任開場舞的演出。

侯怡君為慶台20周年，勤練舞蹈將在台上遮三點換衣。（民視提供）

侯怡君的表演相當豐富，舞蹈與服裝結合科技感，將從戶外穿過長廊跳進棚內，還是delay live方式演出，侯怡君跳進棚內後快速變裝馬上主持，這讓侯怡君大呼過癮說：「要從遮三點的舞衣馬上變裝成主持人禮服，真的非常精彩」， 40人的舞群外加科技燈光水舞搭配，讓侯怡君彩排不斷反覆練習，練到幾乎忘記吃飯、喝水。

【民視20 感謝有你】台慶晚會的精采內容，包括經典戲劇天王天后偶像同框合體，重現最強綜藝一線大咖眾星同台，還有頂尖高科技視覺技術，巨星歌舞連續歡唱三個小時，且民視將於6/16舉辦慶祝活動，開台慶祝晚會將訂於6月17日晚上6點播出。

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