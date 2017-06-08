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（專訪）北一女神踹共 蔡瑞雪揭露感情狀況是...

2017/06/08 21:31

蔡瑞雪今年20歲，受訪透露沒有談過戀愛。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪今年20歲，她的爸爸是台灣人，媽媽則為藏族、烏茲別克的混血，外型亮眼的她，受訪透露沒談過戀愛，笑喊：「頂多有曖昧對象，我爸媽之前說要唸大學才能談戀愛，結果我現在卡在這。」自嘲現在忙工作，無心思放在感情上。

蔡瑞雪受封北一女女神，坦言壓力不小。（記者陳奕全攝）

高中就讀女校的蔡瑞雪談到：「我覺得是環境耶，像我也沒有上大學，爸媽有時候真的會滿擔心的，不過我其實很邊緣人，平常都在拍片跟剪片，沒有什麼個人的時間。」坦言學生時期的桃花，「就是默默就沒了，通常都是認識、密切聯繫，之後就各自忙各自的。」

談到心目中的理想型，她透露應該是南韓演員李鍾碩，「有時候看韓劇還是有少女心的時候，不過看一下就滅了。」至於未來理想男友的條件為何？她笑說：「相處起來是愉快的、有想法的，會是吸引我的，因為我是天秤座，個性猶豫不決，喜歡果斷一點的男生。」

蔡瑞雪因為韓服美照爆紅。（翻攝自臉書）

蔡瑞雪現職YouTuber，時常透過影片分享美妝或旅遊短片，更是WebTVAsia的年度重點藝人，之後計畫推出EP，她前陣子因為韓服美照，登上南韓及台灣的媒體版面，對此她感到不小壓力。

尤其網友封她是北一女女神，蔡瑞雪受訪則說：「希望可以傳遞正面能量，不想要破壞校譽，一定會希望自己做好，我自己是要求比較高的人，我沒有繼續升學，但希望呈現好的一面給大家。」

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