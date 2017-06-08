（影音）《么嘍正傳》青春版彩排 斷趾孫翠鳳上台照打

孫翠鳳（右）排練《么嘍正傳》踢斷腳趾，仍負傷登台。（明華園提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園無敵小生孫翠鳳，原來想以參與演出激勵新生代子弟兵在舞台上「扛大旗」，沒想到因為排練時不小心踢到椅子，竟把腳趾頭給踢斷了，醫生說至少要一個半月時間才能復原，要多休息，不能久站，偏偏《么嘍正傳》有武打戲，一個多星期以來，每逢排練時，孫翠鳳只能坐在旁邊對戲，把「實力」用在今天彩排與明天展開的巡演。

《么嘍正傳》主要角色演出者平均年齡不到30歲。（明華園提供）

看孫翠鳳在台上所扮演的「龍麒麟」武勇英挺，若不是下台後走路一跛一跛地，真不知道這小生的腳趾骨頭裂了個大縫，「我老公（明華園總團長陳勝福）說，演員沒有生病的權利，」孫翠鳳笑說，「看他一邊幫我纏繃帶，一邊碎念『這樣子怎麼辦？』，第一次感覺到老公體貼。」為保護受傷的腳趾指頭，65號腳硬是被紗布裹到只能塞進70號鞋，然後，另一隻腳為合70號鞋，又硬是套上四雙襪子。小生變大腳，看起來倒更穩重了。

孫翠鳳親自參與力挺《么嘍正傳》青春版演出。（明華園提供）

「龍麒麟」在《么嘍正傳》青春版裡，是高舉理想旗幟卻暗藏城府的龍城統治者，新生代主角還有明華園「藝三代」陳昭賢、陳昭婷姊妹飾演的山寨小么嘍苦命情侶，陳子豪與老婆晨翎則分別飾演暗戀女主角的冒八以及暗戀男主角的刀妹；還有孫翠鳳愛徒李郁真1人分飾2角，在個性豪邁的大寨主夫人與內斂的亡國公主間，考驗角色變換的內心戲。

孫翠鳳因腳傷「獲准」坐著排練與受訪。（記者凌美雪攝）

為了讓孫翠鳳順利完成《么嘍正傳》青春版巡演，子弟兵們的演出可「吃重」了，不僅要扛大旗上陣，還要在換幕時忙著「扛大腕」上台與下台。而孫翠鳳也很爭氣地拿出戲班第一武生的專業，下台「掰咖」，上台照打！

《么嘍正傳》首部曲是明華園3年前首度發表的新生代傳承大戲，旨在讓培養了20幾年的「藝三代」陳家子弟兵接棒並吸引更多人才投入，由總團長陳勝福與總導演陳勝國攜手為青年軍量身打造，也成為今年明華園創團88年慶第一齣巡演作品，6月9日至11日由台北城市舞台出發，17日在花蓮文化局演藝廳，8月5、6兩日，回到明華園發源地台南。