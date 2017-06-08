難逃崔真實自縊陰霾 女兒PO上吊照：救救我

崔真實女兒PO上吊照，精神狀態堪憂。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星崔真實2008年因飽受網路謠言攻擊，在自家浴室自縊，得年39歲，她的弟弟崔真永也在39歲時步上她的後塵，2013年前夫趙成珉則被發現在家自殺身亡，一家人相繼輕生，崔真實14歲女兒崔俊熙日前在Instagram上PO出一張上吊的照片，沉痛吶喊「救救我」，令人擔心其精神狀態。

崔真實（左）2008年離世，女兒現已亭亭玉立。（合成圖，翻攝自NEWSEN、崔俊熙Instagram）

崔真實14歲女兒崔俊熙5日上傳一張女子上吊自殺，一頭長髮全數蓋住臉孔的照片，發文：「作為家屬，傷害太大，真正的救救我。」似乎在傾訴內心的創傷，南韓網友留言「你好好活，加油」、「無論何時都希望幸福」、「不要放棄」，紛紛為她打氣。

當日下午她將照片刪除，7日又上傳一張握緊拳頭的照片，「大家不用擔心，我還能堅持，現在倒下的話就不像崔俊熙了」，盯著鏡頭的她眼神透露堅定，網友也給予鼓勵。

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