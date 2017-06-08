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「音源強盜」太強大 連自己都被自己的歌煩死

2017/06/08 20:27

Zion.T（右）與祖母的合照。（翻攝自Zion.T Instagram）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓歌手Zion.T素有「音源強盜」之稱，而他最近坦承因為自己的《楊花大橋》太紅，連他本人都不堪其擾。

Zion.T日前和同公司的「鳥叔」PSY一起上談話節目《Radio Star》表示，《楊花大橋》這首歌很受歡迎沒錯，可是常有朋友會深夜把他吵醒，然後說人在楊花大橋，叫他唱個幾句來聽聽，搞得他快要神經衰弱。

Zion.T有「音源強盜」之稱，墨鏡就是他的招牌。（翻攝自Zion.T Instagram）

Zion.T每次推出新歌總能霸佔各大音源排行榜，由此可看出他的實力相當堅強，而他的招牌就是墨鏡。出名的《楊花大橋》是他2014年的作品，連李英愛都很喜歡這首歌。

別看Zion.T人氣旺，其實他是個害羞的人，所以綜藝節目很愛他，因為每次都會有絕棒的反差效果。先前Zion.T也曾上過《無限挑戰》的無限歌謠祭，跟主持人之一的哈哈組隊推出《Sponsor》也成為無限歌謠祭名曲之一。

Zion.T預計在8月21日來台開唱。

相關影片：（影片取自1theK （원더케이） YouTube，如遭移除敬請見諒）

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