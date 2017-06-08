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第3次入圍金曲歌后 家家坦承很想拿獎

2017/06/08 20:14

家家第3次入圍女歌手獎。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕盧廣仲、楊乃文、家家今年入圍金曲獎「最佳國語男歌手獎」與「最佳國語女歌手獎」，3人最近接受台視《決戰金曲28》系列報導專訪，盧廣仲自爆小學四年級參加歌唱比賽唱了《吻別》，但卻在第一階段被刷掉，從此不覺得自己唱歌好聽，他開心地說：「這次入圍，真的有讓我覺得『好像我唱歌還蠻好聽的』，之前都是坐在電視機前看，能成為入圍者被分割畫面，感覺也很新鮮。」

盧廣仲小學四年級參加歌唱比賽唱了《吻別》，卻在第一階段被刷掉。（台視提供）

已是第3次入圍女歌手獎的家家，分享入圍心情時難掩忐忑：「心情很複雜，因為這次入圍的女歌手都很厲害，但我很希望可以順利拿獎，希望這張暌違3年的專輯有所成長，能讓大家看見。」曾拿下第11屆「最佳國語女歌手獎」的楊乃文則淡然的說：「入圍就是肯定，當然會高興，但我希望我用平常心對待所有事情，也希望自己不是個得失心重的人。」

楊乃文入圍金曲平常心。（台視提供）

該節目還特別邀請曾多次擔任金曲獎評審的袁永興及其他3位樂評人，以最專業的視野分析15組重要獎項，帶領觀眾剖析本屆的金曲大贏家，將於6月10日起每週六、日下午3點至5點在台視主頻播出，共連播3週。

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