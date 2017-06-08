盧廣仲遭「四手聯彈」狂摸 尬尷護鳥防偷襲

盧廣仲在《花甲男孩轉大人》被江宜蓉及金美滿摸遍全身。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕盧廣仲與蔡振南所主演的植劇場《花甲男孩轉大人》，日前在網路瘋傳一段父子吵架一鏡到底的3分半不NG影片，短短2天點閱人數飆破577萬，蔡振南笑言：「FB留言太多，看都看不完。」導演瞿友寧也親自在官方粉絲團公開一鏡到底的拍攝記事，「沒有這兩個渾然天成的好演員，沒有通力合作的大家，沒有天時地利人和的環境，都很難完成這樣的一個鏡頭，很開心大家喜歡，希望大家告訴大家，台灣有一批工作人員，環境再壞，還是很認真的在努力著。」

劉冠廷（前）在《花甲男孩轉大人》演活盧廣仲的台客堂弟，劇中苦追江宜蓉（中）。（好風光提供）

本週盧廣仲將打破個人尺度，不但與江宜蓉、嚴正嵐有親密吻戲，還遭江宜蓉及飾演她媽媽的金美滿摸遍全身，讓他超害羞！劇情描述盧廣仲到洗頭店洗頭被瘋狂按摩，江怡蓉表示：「美滿姐按他超用力，沒在客氣的，導演現場加碼要我去按廣仲上半身，還按他胸部，超尷尬的。」面對面全身被這對母女摸透透，盧廣仲笑說：「非常尷尬！因為美滿姐按摩的部位很接近下半身尷尬的地帶，所以自己加了保護的動作，加上當時我是沒戴眼鏡的，超級沒安全感！」