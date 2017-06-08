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聖結石黑特畢業歌 聖嫂濕身打水球

2017/06/08 19:50

聖結石拍攝新歌MV，邀來一票網紅助陣。（WebTVAsia、上行娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕聖結石拍攝新歌《根本就不會再見面》MV，他挑在畢業季前夕上線，透露想寫一首關於畢業的歌，不同於一般的畢業歌曲主打「友誼長存」，而是一首「黑特」畢業曲，諷刺同學們都是後會無期，畢業之後根本就不會再見面，酸度破表。

聖結石拍攝新歌MV。（WebTVAsia、上行娛樂提供）

為了拍攝新歌拍攝MV，聖結石找來20多位網紅客串，包括Dinter、Gina、小玉、白癡公主、古娃娃、放火、阿晋、林辰、周荀、柏慎、胖虎、魚乾、黃大謙、菜渣、喵喵、開水小姐、超直白、聖嫂Dodo、劉沛、蔡瑞雪、螺絲一支筆、蕭小M一字排開，陣仗相當驚人。

聖結石談到，這首歌算是親身經歷再加油添醋一些，起因是當他剛畢業時在路上巧遇同學竟認不得自己，而對方甚至是在畢業紀念冊留言寫著：『勿忘我』的同學，讓他感覺不勝唏噓，也變成這首歌的靈感來源。

聖結石的老婆聖嫂Dodo也還是學生，Dodo表示：「自己就在MV上的隔天後畢業，所以感觸特別深，這次拍攝非常開心，是這輩子參加過最有趣的畢業典禮了。」MV最後全體網紅濕身互打水球戰，場面超刺激火熱。　

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