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快遞紐約潮店甜點 8個座位要排趁早

2017/06/08 19:41

全球首間 「KIEHL'S COFFEE HOUSE」6/10（六）在台北新光三越信義 A11開幕。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕來自紐約的經典保養潮牌 Kiehl’s 契爾氏，在台灣市場的業績向來不俗，在亞太區至少一直排名前3名內，因此 ， Kiehl’s 選擇6/10（六）在台北新光三越信義 A11開幕全球首間 「KIEHL'S COFFEE HOUSE」。

紐約經典黑白餅乾 NYC Black & White Cookie 80 元。紐約代表甜點，口感鬆軟的香草餅乾，加上檸檬與巧克力點綴各半。（記者邱巧貞攝）開幕首月期間限定！金盞花拿鐵180元/12oz。金盞花植物精華化妝水是 Kiehl’s 熱賣超過 50 年的明星商品，將來自埃及最經典天然金盞花融入飲品中，每口都能嘗到有機金盞花淡淡的香氣結合濃醇拿鐵。（記者邱巧貞攝）

Kiehl’s 公關暨多媒體溝通經理莫逸薇提到，萊雅集團向來十分重視消費者研究報告，約莫4年前， Kiehl’s 總部詢問台灣市場狀況，台灣方面反映台灣消費者在產品面之外，總希望能有多一點的貼心服務，像是提供一張小卡片或是小贈品，都能讓消費者備感窩心。因此，紐約總部靈機一動想到「那開一間咖啡店如何？」這也促成全球首間KIEHL'S COFFEE HOUSE落角台灣的契因，只為帶給台灣消費者獨一無二的美妝購物體驗。

已經有166年歷史的Kiehl’s最初是從紐約的社區小藥房起家，傳承當初小藥房社區凝聚及服務顧客的精神，首間咖啡廳結合 「肌膚保養」與「咖啡文化」，打造舒適創新的複合式空間，店內的裝潢設計及餐點皆是由紐約總部一手規劃細節。

百萬富翁酥餅 The Millionaire Shortbread 120元。 底層為酥脆餅乾，中間夾層香濃焦糖，頂層再覆蓋上巧克力與海鹽。 （記者邱巧貞攝）紅絲絨杯子蛋糕 Red Velvet Cup Cake 180元。 紅絲絨杯子蛋糕是 20 年代風靡於美國紐約的經典蛋糕，更是經典影集「慾望 城市」中凱莉最喜愛的甜點。（記者邱巧貞攝）

餐點方面與紐約布魯克林區「最潮烘培甜點店Baked NYC」合作，邀請主廚 Renato Poliafito 量身訂製原汁原味的紐約菜單，包括六款絕對不可錯過的紐約道地甜點，並同步推出多款美味咖啡飲品，透過公平交易採用擁有熱帶雨林認證、有機認證的咖啡豆，在國際公平貿易標準認可下，以改善小農的工作與社會環境為目標，透過每一杯美味咖啡為地球盡份心力。重點是餐點飲料相較於連鎖咖啡店並不貴！

小甜餅布朗尼 The Brookie120 元。結合巧克力脆片餅乾&布朗尼蛋糕。（記者邱巧貞攝）紐約迷你造型餅乾 NYC Mini Sugar Cookies120元。 紐約特色圖案融合 KIEHL’S 元素製成糖霜餅乾。（記者邱巧貞攝）紐約起士蛋糕 NYC Cheese Cake180元。 100%奶油起士製成，香濃卻不甜膩。（記者邱巧貞攝）紐約專門為COFFEE HOUSE設計的logo。 （記者邱巧貞攝）Kiehl’s 精心佈置紐約常見的霓虹燈與品牌歷史故事，繽紛時髦的設計使顧客彷彿瞬間進入繁華的紐約城市中。（記者邱巧貞攝）

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