神劇《新白娘子》再翻拍 趙雅芝劉嘉玲同台飆戲

趙雅芝在《天亂之白蛇傳說》飾演「驪山聖母」一角。（翻攝自微博）

〔記者吳志偉／台北報導〕「不老女神」趙雅芝在1992年主演的神劇《新白娘子傳奇》，至今仍是不少6、7年級生心目中的經典，時隔25年終於再度翻拍，劇名改為《天亂之白蛇傳說》，雖然男女主角換成了楊紫、任嘉倫，但仍請到「正宗白娘子」趙雅芝客串，另外13年沒拍電視劇的劉嘉玲也軋一角，日前「雙女神」海報曝光，讓許多粉絲驚豔不已，紛紛。

劉嘉玲在《天亂之白蛇傳說》飾演蟠桃園的主人「西王母」一角。（翻攝自微博）

海報中，趙雅芝優雅抬手，散發出高貴氣質，當年她演出的《新白娘子傳奇》深植人心，此次新戲飾演楊紫的師傳「驪山聖母」一角，兩代白蛇將同台演出；另一海報中，劉嘉玲則是霸氣回眸，將女仙首領「西王母」的雍容優雅展露無遺，榮獲眾多電影獎座肯定的她，很多人都忘了她其實是憑藉電視劇作品而出道的，此次再度出演電視劇，已時隔13年之久，而這部新戲也是劉嘉玲出道30多年來，首次嘗試的神話題材電視劇。

趙雅芝在《天亂之白蛇傳說》飾演「驪山聖母」一角。（翻攝自微博）

此外，《天亂之白蛇傳說》網羅目前當紅的一線演員，包括曾演出《誅仙‧青雲誌》裡的「陸雪琪」楊紫、「毒公子」茅子俊，還有《大唐榮耀》中的「廣平王」任嘉倫等人。

劉嘉玲在《天亂之白蛇傳說》飾演蟠桃園的主人「西王母」一角。（翻攝自微博） 楊紫將在《天亂之白蛇傳說》重新詮釋白娘子。（翻攝自微博） 任嘉倫在《天亂之白蛇傳說》擔任男主角。（翻攝自微博） 茅子俊在《天亂之白蛇傳說》重新詮釋法海。（翻攝自微博）