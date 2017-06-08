孩子不能偷生 趙文卓曬萌娃父子神複製

趙文卓（後排右）、張丹露（後排左）一同參加兒子的畢業典禮。（翻攝自趙文卓微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕武打男星趙文卓今天在微博曬兒照，他還驕傲地寫下：「再開學就是一年級的小同學啦…願小子龍順利入學，開心快樂。」趙文卓與張丹露結婚後育有2女1子，看得出來趙文卓對兒子疼愛有加，還特別給他取了名字叫做「趙子龍」，簡直威到擋不住。

小兒子幼兒園畢業典禮當天，夫妻倆一同出席了畢業典禮，不難發現，基因的力量真的太強大，父子倆不但五官非常相似，開心露出笑容的模樣幾乎一模一樣。

趙文卓兒子趙子龍一雙大眼睛萌萌的樣子跟爸爸超像。（翻攝自趙文卓微博）

照片中小小的趙子龍穿著紅色畢業袍，歪著頭、看著鏡頭微笑的模樣非常可愛。趙文卓也拚命按快門，拍了一堆照片。在一張趙文卓、張丹露和兒子趙子龍的合照當中，趙文卓穿著白底紫色花紋的西裝外套，老婆則是身穿紫色寬鬆長裙，更能看出父子兩人幾乎像是複製人，引來網友忍不住驚呼，「我看到了小時候的趙文卓」、「孩子越來越像爸爸了」。

趙文卓過去曾在受訪時透露，對兒子有非常大的期望，「趙子龍是三國歷史英雄人物，我希望兒子像趙子龍一樣，勇敢堅強充滿智慧，我打算將自己一身武藝，親自傳授給兒子，讓他可以健康成長，做一個男子漢。」他也透露兒子非常有天份，9個月就已經學會倒立，讓他非常自豪。