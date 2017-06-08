（影音）吳念真痛批政府忙權力鬥爭不問世事 幫籌《看見台灣II》資金

《看見台灣II》開鏡記者會，吳念真。（記者趙世勳攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕吳念真今出席《看見台灣II》開鏡記者會力挺導演齊柏林，並感念不少民間單位、基金會當初對《看見台灣》投注的資源，讓更多人能從不同角度關心這塊土地，同時痛批這種時候政府單位卻總是不見蹤影，「叫政府做永遠不夠，要錢要權利鬥爭，不可能的！」

《看見台灣II》開鏡記者會，吳念真（左三）、齊柏林（右三）。（記者趙世勳攝）

吳念真是《看見台灣》的旁白配音，記者會前半就被邀上台發言，他說，「當初齊柏林很緊張票房，我告訴他如果沒超過6000萬我會對台灣很失望，結果開出2億，很慶幸許多台灣人還是對這塊土地非常關注。」

《看見台灣II》預計斥資一億拍攝，目前資金僅到位3分之1，吳念真坦言聽到齊柏林籌拍第二集時心想：「死啊（台語），又要花更多時間跟錢」，「但只要你想做善事，那都會（完）成。」他也表示，為重要的事出心力不容延宕，「要等政府就太慢了！」

吳念真引申到他多年來致力的「319鄉兒童藝術工程」 ，他提到，下鄉期間發現偏鄉小孩子確實較容易被疏於照顧，學童下課沒地方去，可能造就台灣吸毒氾濫的情形，也因此有了「快樂學習協會」，目前已有2000多個學童受惠。同時慶幸「台灣人很可貴就是看到（問題）就去做（解決）」，並在台上數度喊話感謝為台灣付出的人們。