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孫淑媚強忍雨水灌鼻孔 寒冬哭暈噁聞土味

2017/06/08 17:36

孫淑媚在《牡丹花開》上演哭暈劇情。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕孫淑媚明（6/9）晚將在台視8點檔《牡丹花開》上演哭暈的感人好戲，劇中她好不容易與生母趙愛華相認，卻不是溫馨的母女團圓，先是被趙愛華狠賞兩巴掌後，又遭推倒在地，傷心欲絕的她當場哭暈在雨中，孫淑媚直呼：「真的很冷！躺在那邊心裡只希望趕快結束衝回家泡熱水澡。」

孫淑媚（左）在《牡丹花開》中，被趙愛華賞巴掌，又遭推倒在地。（台視提供）

原來這場淋雨戲是在1月份寒冬期間拍攝，劇組出動灑水車拚命往孫淑媚身上澆，而她身上卻只有一件薄襯衫和牛仔褲，雖然事前在身體包了保鮮膜保暖，但沒想到水沿著縫隙滲進去，頓時身體像泡在冰水裡。

孫淑媚（左）在《牡丹花開》中，被趙愛華賞巴掌，又遭推倒在地。（台視提供）

孫淑媚也透露，拍攝當時控制自己盡量小口吸氣，並且全身用力不讓自己發抖，笑說：「水灑到地上還濺到我的鼻孔裡，但因為要演一個昏過去的人，所以要『ㄍㄧㄥ 』住不能有任何反應，加上附近又有泥土跟水，那個氣味好複雜喔！」她穿著單薄躺在雨中被淋了許久，當導演一喊卡，工作人員立刻送上大毛巾跟薑湯讓她暖身。

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