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首頁 > 婉君推

（影音）愛紗婚禮倒數3天 吞苦茶丸降火氣抗壓

2017/06/08 18:07

〔記者粘湘婉／台北報導〕「大嘴巴」前主唱愛紗，今與孟耿如一同出席美妝網站「beauty stage」開台記者會，愛紗11日將和演員老公豆腐周洺甫在沖繩補辦婚禮，17日再回到台北寒舍艾美酒店宴客，今被問到籌備婚禮是否有壓力，笑回一度壓力大到要吞苦茶丸，降火氣，1周更爆瘦3公斤，讓她笑稱：「這樣剛剛好當減肥，只是訂製禮服全部都要改小，有點不好意思」。

愛紗沖繩婚宴倒數3天。（記者胡舜翔攝）

距離沖繩婚宴只剩3天，愛紗預計明天就搭機飛抵沖繩，今她信心十足表示，不僅沖繩婚宴準備好，就連一周後登場的台北場，也都已經排好宴客座位等細節。她透露婚禮籌備過程，都沒跟老公豆腐吵架，男方更表示「婚禮新娘開心最重要」，讓她備感窩心。11日沖繩場以溫馨、優雅風格為主，參加賓客以雙方長輩、親友為主，17日台北場則預計席開50桌，至於伴郎、伴娘是不是演藝圈友人擔任，她笑笑賣關子：「大家當天就知道了。」

孟耿如代言百貨電商品牌。（記者胡舜翔攝）

此外，值得一提的是，她今天雖穿合身小洋裝，卻看不出腰線，被眾人懷疑是否「做人」成功，她趕忙直呼：「沒有小寶寶啦，婚禮前懷孕太麻煩了。」撇清孕事。她笑笑表示，夫妻倆對孕事不急，也沒有刻意「停機」避孕，「反正等婚禮完，一切順其自然啦」。

孟耿如（左）、愛紗代言百貨電商品牌。（記者胡舜翔攝）

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