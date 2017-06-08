（影音）周董女兒小周周正面曝光 方志友證實說...

方志友代言保養品。（記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕方志友今擔任屈臣氏化妝品蒂芬妮亞代言人，提到保養方志友心得滿滿，就連老公楊銘威的保養品也是她來準備，提到女兒Mia，方志友笑說就連女兒也會偷用自己的化妝品，還會偷穿高跟鞋說「穿鞋，走！」，問及日前昆凌影片中出現的白衣小女孩是不是昆凌和周董的女兒小周周，方志友大笑回「那是我的女兒Mia啦！」

周杰倫和昆凌兩人婚後育有一女「小周周」，稍早又被媒體爆出昆凌喜迎第二胎，已剖腹生下兒子，方志友聞訊表示真的不知情；另外問及昆凌臉書中那位小女孩是否就是小周周？方志友說笑回「那是Mia，你看那的短劉海就知道，因為是我剪的」，雙方女兒小周周和Mia有如小閨密般常一起玩耍，方志友說兩位女孩都很皮，有時也會打架，讓媽媽們都很頭痛。

好友昆凌進度超前，方志友不免被催生，方志友笑說「生小孩又不是比賽，順其自然啦！」恰逢今天是老公楊銘威生日，今晚是否努力拚一下？方志友表示和楊銘威只在家吃頓吃飯，隨後抱怨道「現在楊銘威眼中都只有女兒，一回家就直奔女兒懷抱，自己只能在後瞪他」有次女兒不太理楊銘威，楊銘威還為此悲從中來，讓方志友哭笑不得。