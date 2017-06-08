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首頁 > 婉君推

（影音）TWICE日文版歌曲釋出 子瑜獨特發音萌翻

2017/06/08 17:58

TWICE即將進軍日本。（翻攝自jypetwice_japan IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團「TWICE」出道短短一年半的時間，卻在樂壇創下許多驚人紀錄，TWICE年初時宣布即將在本月進軍日本演藝圈，並將她們的出道曲「Like OOH-AHH」改編成日文版，日前釋出一分半的搶先聽，引起網友熱議。

子瑜的日文發音被讚可愛。（擷取自YouTube）

TWICE的9名成員中，Momo、Sana及Mina來自日本，唱起「Like OOH-AHH」的日文版得心應手，其他南韓成員雖然唱起日文仍有些韓國腔，但因日語與韓語文法相近，所以聽起來沒有太大的違和感，而來自台灣的子瑜因母語是中文，唱起日文歌就較為吃虧，但她甜美的嗓音搭配獨特發音，被讚語氣超級可愛。

TWICE在南韓擁有超高人氣。（翻攝自TWICE臉書）

TWICE過去的夯曲「Cheer Up」、「TT」、「Signal」等歌曲都將收錄於日文專輯中，讓粉絲們相當期待，日本NHK電視台日前特別介紹TWICE，表示過去很少有日韓混合的團體能大受歡迎，更說「K-POP或許能改變惡化的日韓關係」，也有網友說過去有點反韓，但因為喜歡上TWICE而改變這種心態，希望能透過偶像魅力，以自然的形式互相交流

相關影片：〈影片取自TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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