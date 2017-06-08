紀言愷自爆小便要坐著 就怕小JR亂甩亂噴

三立、東森新八點華劇「溫馨之家」見面會；紀言愷。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕孫沁岳、陽詠存、「JR」紀言愷及周采詩今天為三立、東森新8點華劇《溫馨之家》亮相，該劇描述一群沒血緣的人租屋同居，但卻像親人一般朝夕相處，4人也在記者會上大談租屋同居經驗。

三立、東森新八點華劇「溫馨之家」見面會；紀言愷（左起）、周采詩、陽詠存、孫沁岳。（記者陳奕全攝）

孫沁岳笑說自己有10年租屋經驗，曾為了室友唱歌太大聲而裝隔音板；紀言愷說他19歲和第二任女友同居過，但自從這次後就沒同居經驗，因為現在認為要身心靈都要合才能住一起；陽詠存從國外回來時，曾分別和4個女性好友輪流合租過。

現場紀言愷自爆有嚴重的潔癖，自己在家尿尿一定要坐著上，包括男性朋友來家裡，也一定會要求對方，讓對方都感到很驚訝，他解釋：「因為男生上廁所會不小心噴到外面。」周采詩聽了馬上附和，笑說最恨男生在馬桶尿一地，以前家人朋友來家裡玩，走後弄得好髒，心想「我為何要替你們清理」；陽詠存與紀言愷是同款人，笑說在家會規定室友上廁所先蓋馬桶蓋才允許沖水，因為這樣細菌才不會亂竄，還有洗完手要擦乾，水不能亂甩，還會在廁所貼標示提醒。