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盧廣仲吻手臂當作練習 連親兩女星竟又痛又睏

2017/06/08 16:03

盧廣仲（左）在《花甲男孩轉大人》與江宜蓉有吻戲。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕盧廣仲主演的植劇場《花甲男孩轉大人》播出後獲得廣大戲迷熱烈迴響，他也將打破個人尺度，獻出螢幕初吻，分別和江宜蓉與嚴正嵐上演親密吻戲，只不過內心感受卻大不同。

甫入圍本屆金曲歌王的盧廣仲，在首部戲劇作品表現一鳴驚人，令網友讚嘆連連，最新劇情中，他與一直很想與「見到鬼」的青梅竹馬江宜蓉有場「見鬼之吻」，兩個人現場親了不下15次，盧廣仲直呼：「當初拿到劇本是沒有吻戲的，都是拍到一半導演才臨時說要加。」吻戲之前盧廣仲一直跟大家聊天，營造一種很平常心的感覺，一上戲他就全身僵硬，他坦言：「這種僵硬是我從沒有過的感覺。」

盧廣仲（左）在《花甲男孩轉大人》與嚴正嵐有吻戲。（好風光提供）

事後他居然和劇中飾演「阿瑋」嚴正嵐分享感受，爾後兩人因誤會吵架，所以繼第二集大吵蔡振南之後，盧廣仲本集再度大譙嚴正嵐，沒想到她反撃使出大絕，兩人竟發生了「豬頭之吻」，嚴正嵐表示：「這是我第一次要強吻男生，還在自己男人味十足的狀況下，除了不是漂漂亮亮的吻，還得大吼大叫。」

談及吻戲，盧廣仲依舊很害羞，他笑稱：「我有偷偷關在飯店房間裡吻手臂當作練習。」正式來的時候他吃了口香糖，還喝了點啤酒壯膽。盧廣仲坦言：「每一場吻戲都是在高度緊繃的狀態下完成。」瞿友寧導演也調侃：「要廣仲吵架或哭戲都不是問題，難度最高的就是感情戲；但是廣仲的吻其實害羞得很有層次，有另類美感。」問到吻完的感覺？盧廣仲直呼：「跟江宜蓉的吻很『痛』，因為上一個鏡頭才被她呼巴掌；跟嚴正嵐的吻很『睏』，因為當時已經凌晨四點了。」

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