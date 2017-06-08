（影音）失代言詭異翻盤 男星被欺負還要公開道歉

上個月才被摘掉代言人的方中信照著擬好的道歉聲明唸稿。（翻攝自DOXA瑞士時度表臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕54歲香港男星方中信上月被代言九年的瑞士腕錶Doxa瞬間秒殺，摘下代言人位置，還大動作在官方臉書上貼聲明，表示終止合約。沒想到事情出現大轉折。

方中信被「炒魷魚」之後還不到兩週，品牌竟然又和他一起歡歡喜喜開了續約記者會，現在到底玩哪招？「硬漢子」方中信這次吃回頭草事件亦引起網友抱不平，覺得他受了委屈。

方中信向來有好男人、硬漢形象。（翻攝自方中信微博）

在Doxa官方網頁上有一段直播影片，片中只見到吃回頭草的方中信一臉拘謹，向品牌承認言詞失當，為這齣鬧劇帶來峰迴路轉的劇情。方中信連續九年身為Doxa品牌代言人，無奈上月一場活動當中，品牌硬是指他言行失當。其後網路上流傳著有一名女子在VIP活動中緊擁著方中信，而方中信一臉尷尬的樣子。

上月Doxa大動作在臉書上發啟事切割代言人，後來又吃回頭草續約。（翻攝自Doxa臉書）

難道就是因為不被這名女子「抱緊處理」所以才慘遭撤換代言人？這件事情沒人知道。但在影片當中，方中信照稿僵硬讀著道歉內容，讓網友超氣，還說：「唉，為了飯碗還是要跪低」、「男人養家真的好辛苦」、「受了委屈還能認錯」、「原先那麼多人支持你，你竟然…你自己的品牌呢？不要了？」