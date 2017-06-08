藝人代言狀況千奇百怪 他們也曾鬧上新聞

香港藝人何韻詩因港獨議題被蘭蔻封殺。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人為品牌代言，就像「魚幫水，水幫魚」不過，水能載舟亦能覆舟，有時在合作的過程當中難免也會發生各式各樣的狀況。這時候也只能看各自情商高低。

歌手何韻詩向來關心社會議題，尤其是兩性平權、港獨議題更是投入甚深。法國歐萊雅集團旗下化妝品品牌蘭蔻為保中國市場，不惜切割獨立歌手何韻詩，不但造成一波「反蘭蔻」風潮，有氣憤網友上網呼籲罷買產品，法國當地也有人連署「抵制蘭蔻，捍衛言論自由」行動，連BBC都有相關事件報導。

李玟曾經擔任歐米茄代言人，卻戴著卡地亞腕表出席公開場合。（本報資料照）

另一個囧囧事件，是由歌后CoCo李玟造成，在2004年時，李玟雖然身為瑞士鐘錶品牌歐米茄代言人，但是她竟然戴著卡地亞手錶出席公開活動，讓歐米茄超尷尬，之後這件事也就成了「不可問」的秘密。

楊丞琳曾經在Sony的公開活動表示喜歡敵對品牌遊戲產品。（翻攝自楊丞琳臉書）

才剛過完生日的楊丞琳也不落人後，2011年的時候，楊丞琳在台灣出席Sony代言活動的時候，竟然把產品拿反，整個頭上腳下之外，還不知道發什麼神經脫口而出說：「最喜歡的遊戲是任天堂的超級瑪利歐。」小姐你馬幫幫忙，Sony跟任天堂是死對頭，怎麼可以這樣在品牌的場子上這樣給人家嗆聲啦！