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E奶直播主淚控遭強索違約金 前東家轟不厚道

2017/06/08 15:14

蘇心甯淚控前東家UP直播無視口頭承諾，跟她索取50萬違約金。（記者胡舜翔攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕E奶網紅「Lala」蘇心甯今日早上召開記者會，淚訴前東家UP直播無視口頭承諾，跟她索取50萬元的違約金，最後以30萬元贖回自由身，呼籲年輕人進入直播行業要小心，簽約前一定要看清楚。不過隨後UP直播執行長葉冠義出面回應，且批評Lala不厚道。

Lala日前被周刊報導，指她仍有合約在身卻跳槽17直播，惹惱前東家，她今現身記者會聲淚俱下反駁，當初和UP直播提解約，雙方口頭達成協議，她以為雙方交情信得過，未料卻被要求高額違約金。

E奶網紅蘇心甯因合約問題淚訴前東家，執行長葉冠義（中）出面回應「不厚道」。（記者吳佩樺攝）UP直播無懼Lala控訴，今日仍大動作舉行召募女團記者會，執行長冠義會後接受媒體訪問表示：「Lala之前是我們的獨家主播，我們為了培育她花了很多心力，但她一去新平台，就回頭罵舊東家，有失厚道。」

至於Lala所指UP直播口頭承諾讓她跳槽卻反悔，葉冠義則否認：「UP直播的主播有好發展，我們都是抱持祝福的態度，我們是給她3個禮拜的時間去處理合約，而她卻沒處理，所以只好照合約的法律程序走。」

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