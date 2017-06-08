《GQ 》把時尚老頑童保羅史密斯變「台」

「Hello！My Name is Paul Smith」特展即將於台北展開。（GQ雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時尚老頑童Paul Smith保羅史密斯為了《Hello！My Name is Paul Smith特展》首次造訪台灣，自稱「瘋狂」的他，一下子就入境隨俗成了道地台男。

保羅史密斯雖然身為時尚大師，但一趟迪化街之旅，卻開啟了他的童趣和玩心。一路上他的步伐比誰都輕快，對所有事情也保持孩童般好奇心。愛開玩笑也愛逗人笑的大師，還會自己cue鏡頭，留下許多趣味橫生的照片。

以保羅史密斯在時尚界的地位，想看到他私底下這一面真的很不容易。他是時尚產彥當中少數受到英國女皇授勳，名字前可以加上「爵士Sir」尊稱的人。在他眼裡，目前男裝產業走向不明，設計師不斷調換，品牌併購嚴重，他承認男裝正處在一個過渡期，不過，搞怪跟玩創意就是他的DNA，所以無論外界怎樣變化，他就是要自由自在做自己。

保羅史密斯開心的在迪化街拿著有《GQ 》中文字樣「瀟灑」，和他自己中文名字「保羅史密斯」的大紅燈籠，讓人不免會心一笑，他說，如果要找到什麼形容詞形容自己，那麼絕對是「Mad瘋狂」莫屬。

Paul Smith初次訪台灣，在台北最古老又充滿台灣味的迪化街留下足跡。（《GQ》雜誌提供） 「往往出自於懷疑而做出的改變，正好都是你不該做的。相反的，堅持己見並有自信地做才正確。」保羅史密斯如是說。（GQ雜誌提供）