小S逼問情事 謝霆鋒拒談「阿菲」認背後抱

謝霆鋒參加小S主持的《姐姐好餓2》。（愛奇藝提供）〔記者吳志偉／台北報導〕謝霆鋒日前上「小S」徐熙娣主持的愛奇藝自製綜藝《姐姐好餓2》，熱愛料理的他，更自備食材、刀具和盤子上節目，讓小S驚豔他的用心。謝霆鋒透露，在主持《12道鋒味》前自己不會下廚，但自從因節目開始學做菜後，也拉近了他和家人之間的距離，他說：「廚房就是修煉的地方。」也因此希望將料理推廣給年輕人。

小S先前在北京扭傷腳，錄影當天謝霆鋒更貼心推她進現場錄影，兩人認識多年交情好，小S不改麻辣風格，直問他做菜時是否被女生從後面抱過？他笑說：「做菜抱什麼，但情侶可以啦。」對於小S頻頻進攻感情事，讓謝霆鋒忍不住說：「我不回答你關於阿菲（王菲）的問題了。」

謝霆鋒參加小S主持的《姐姐好餓2》。（愛奇藝提供）自認曾年輕氣盛，在街上與狗仔大吵，吵到連住在附近高樓的何超儀都出面關切，謝霆鋒隨著年紀增長現在的顯得成熟，他認為是學做菜改變了他的一生。謝霆鋒在節目上自認小時候和父母關係不是太親，他說：「因為煮飯跟媽媽親很多，煮了什麼也會問爸要不要嘗試一下。」因為謝霆鋒開始做料理，讓家人有更多聚在一起的機會，也讓他體會到人與人之間的見面互動是重要的。

謝霆鋒參加小S主持的《姐姐好餓2》。（愛奇藝提供） 謝霆鋒參加小S主持的《姐姐好餓2》。（愛奇藝提供）