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豬哥亮路祭辭行王爺公 超跑重機列陣送行

2017/06/08 13:35

鎮發宮文宣（左一）手指處，就是豬哥亮路祭時棺木駐留處。（記者曾德蓉攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮告別式訂於20日舉行，原本棺木要先在板橋遶境一圈，橫跨5大據點，但因被當地民眾抗議，路徑已自宮，路祭、辭棺據點僅剩鎮發宮一處，遺體隨即在2點半火化、5點半入土，當天從儀式開始至結束，將進行11小時，因時辰已選定，路途不容出現變數，因此會嚴格交管。

據路線圖指出，豬哥亮棺木由板橋殯儀館出發，沿途會經過醫院、學校再抵達鎮發宮；屆時豬哥亮棺木會短暫駐留在廟門口，讓他與生前篤信的「王爺公」辭行，家屬也會下車，代他向神明告別，鎮發宮主周麗華等代表也會現身，進行儀式。

鎮發宮是豬哥亮路祭時棺木駐留處。（記者曾德蓉攝）之後車隊轉往新海路的路頭「辭棺」，因習俗關係，部分家屬如遺孀葉瑞美，無法跟著到火化場，在此地辭棺後，拜別亡夫，此生夫妻情緣就結束了。

不過豬哥亮生前遺願是「板橋熱鬧」，既然無法達成繞行一圈的「板橋王」偉業，氣勢當然不能輸輸去，除了原本定番的200人陣頭、北管及儀隊，送行隊伍又多了6輛超跑，以及21輛重機；據悉，除了陪同豬哥亮棺木遶境，還會一路隨行到三峽火化場、長眠處基隆「擁恆文創園區」。

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