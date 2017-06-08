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首頁 > 婉君推

杜汶澤太太中國表演 竟遭亮槍恐嚇

2017/06/08 13:15

港星田蕊妮（左）和老公杜汶澤（右）昨開心慶祝結婚12周年。（翻攝IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星杜汶澤最近在香港奇妙電視台主持《杜汶澤食住上》節目，每集都大爆八卦，最新一集竟然自爆太太田蕊妮早年在香港亞視拍完電視劇《縱橫四海》後，在中國人氣急升，獲邀登台。沒想到開完工，老闆竟然賴皮不給錢，甚至拔槍恐嚇！

杜汶澤在節目中提到，「阿杜太（指他太太田蕊妮）登台，老闆突然拿支槍出來說『今晚我們沒有錢給啦』！」他說當時太太故作鎮定，直說：「也不知道你的槍是真還是假？」但其實已嚇到傻，還趁機急call老公杜汶澤求救，過程相當驚險，幸好最後全身而退，也有收到尾數。

田蕊妮（左）幫老公杜汶澤（右）慶生，順便慶祝兩人結婚12周年。（翻攝IG）

而田蕊妮昨晚也幫今天44歲生日的杜汶澤慶生，更在IG上PO照留言：「我們認識至今23年，拍拖6年，結婚12年，我人生的大部分時間都有你存在！恭喜你娶到個又靚（漂亮）又好的老婆，也都恭喜我自己嫁到個又搞笑又文藝的青年！」

她感性表示：「好感恩這些年，我們都明白並且接受彼此的不完美，在這個過程當中慢慢地去坦誠面對自己的不完美，我想這大概就是婚姻吧！願我們能在這個不完美當中繼續成長，並祝你生日快樂，身體健康。」

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