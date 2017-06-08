（獨家）養保育龜挨批 《看見台灣》齊柏林說出真心話

紀錄片《看見台灣》的知名導演齊柏林。（記者趙世勳攝）

〔記者許世穎／專訪〕紀錄片《看見台灣》的知名導演齊柏林，去年被爆出家中非法飼養11隻瀕臨絕種的食蛇龜及2隻柴棺龜，今年2月經檢察官調查後發現，這些烏龜的飼養年限，已過告訴期，因此處分不起訴。他今接受本報專訪時表示，家人養這些烏龜早在《野生動物保育法》制定前，但確實疏忽了登記，對於判決結果完全接受。

導演齊柏林因《看見台灣》凝聚民眾對於環境保護的重視，更促使政府成立國土保育小組，卻因為家中飼養保育烏龜挨批，爆料者甚至酸他「表裡不一」。他今表示，「這也是《看見台灣》帶來的壓力之一」，但他並未因此合理化飼養保育龜情事，認為尊重法律的判決，對於批評也虛心接受。

紀錄片《看見台灣》的知名導演齊柏林。（記者趙世勳攝）

齊柏林表示，父母親至今仍對於家中烏龜被帶走感到傷心，家人也非刻意飼養保育動物，「我爸爸真的把牠們當家人一樣，每天都還會跟他們說話」，他在檢調調查時也提供了20、30年前的泛黃照片，證明家裡飼養這些烏龜比《野生動物保育法》制定的1989年更久，「但我們確實疏忽了需要登記這件事情」。

他說事發後，幾隻烏龜已被沒入，甚至在處分不起訴後，也曾想申請補登記，但未被接受，目前將送回當初父親帶回家的仙跡岩原地野放，對此全家人都很擔心，因為這些烏龜在家中已居住很久，「動保處當初來帶走牠們時，還說我們照顧的很好，但現在也只能尊重他們的決定」。