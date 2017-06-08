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楊大正秘婚山東當爸爸 竟是鄭宜農幫的忙

2017/06/08 12:54

楊大正和山東去年低調結婚，現正等著女兒的誕生。（翻攝自臉書）〔記者蔡琛儀／台北報導〕滅火器主唱楊大正和山東爆出去年低調登記結婚，且山東已懷孕4個月的好消息，前妻兼室友鄭宜農今天也PO文，表示今年3月她過生日時，就默默把第三個不能說出口的願望送給兩人，「希望阿慧（山東）可以懷孕。」沒想到隔天山東驗孕時，果然中了。

鄭宜農也形容眾人得知山東懷孕後「戒菸的戒菸、分擔勞動的分擔勞動」，她還說：「我相信這個小孩跟我感情一定會很好，因為她爸媽都太ㄎㄧㄤ了，她可能會變成一個小大人跟我一起講他們的壞話。」讓不少網友看了都直呼，很羨慕3人之間的感情和相處模式。

鄭宜農臉書全文：

今年318，一群好朋友在家裡幫我慶生（我生日是319，跟徐若瑄同一天謝謝），幾百年沒盯著發光的蛋糕聽大家唱生日快樂歌給自己聽了，場面非常好笑。那陣子大正跟山東帶著想生小孩的期盼，因為我本人當前其實除了事業也別無所求，第三個不能說的生日願望，我偷偷許了「希望阿慧可以懷孕」。隔天早上在餐桌上用電腦，山東從廁所走出來，拿著驗孕棒，一臉驚呆地說：「欸，我好像懷孕了。」，然後我們兩個就一起呆在那裡互看了很久

接下來當然是一陣歡天喜地，以及大家都開始小心翼翼呵護山東的肚子。戒菸的戒菸、分擔勞動的分擔勞動

我相信這個小孩跟我感情一定會很好，因為她爸媽都太ㄎㄧㄤ了，她可能會變成一個小大人跟我一起講他們的壞話。以上可以說明一切，完～

（這張照片是我拍的喔，Q吧～）

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